廣東5月份爆發本土疫情一度讓大陸主要港口之一的鹽田港工作幾乎停滯，但6月24日全面恢復後，該港貨櫃吞吐量持續保持增長趨勢，目前日吞吐量已恢復到超過4萬標準箱的正常水平。

騰訊網報導，儘管受到了疫情在全球蔓延的不利影響，深圳上半年依然取得不錯的「外貿成績單」。據深圳海關最新統計，上半年深圳進出口人民幣（下同）1.59兆元，年增長19.3％；其中，出口8534億元，增長19.4％，進口7394.4億元，增長19.2％。與疫情前的2019年上半年相比，進出口均實現兩位數增長。

進出口的活躍也帶動了港口行業的快速發展。資料顯示，截至7月31日，深圳港今年全港貨櫃輸送量1614.92萬標準箱，比2020年同期增長19.84％，比2019年同期增長了10.03％。

其中，深圳市鹽田港因廣東「5.21疫情」受到較大影響，但自6月24日全面恢復生產作業能力以來，鹽田港區貨櫃吞吐量持續保持增長態勢。7月24日，鹽田港區貨櫃吞吐量4.74萬標箱，達到2020年日均輸送量的129.51％。

鹽田港集團相關負責人表示，自鹽田國際貨櫃碼頭20個泊位全部恢復作業以來，目前日吞吐量近4萬標準箱，閘口拖車作業量近2萬輛，均已恢復至正常水準。各大班輪公司掛靠鹽田港區的航線不僅已恢復正常，還增加了新航線前來掛靠。