桃園市23歲葉姓男子，日前開福特黃色野馬跑車在台南街頭逆向狂飆，還在IG上嗆聲要「槍殺陳時中」，時隔一週又闖禍，14日在苗栗竹南發生車禍，野馬跑車撞到報銷，被撞的巫姓女機車騎士命危，仍在醫院搶救中。

苗栗檢方訊問葉男後認為犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，諭知向法院聲請羈押。

據了解，葉男的父母對兒子的行為實在沒輒，警方訊問時也感覺葉男的精神狀況不太好，也盡量不去觸怒他，警方也不便透露葉男是否有精神疾病問題，將葉男依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署時，葉男竟搖下車窗對拍照的媒體比「中指」。

警方初步調查，這起車禍發生在14日清晨6時許，葉男開野馬跑車行經台13甲和台1線路口，撞到21歲的巫姓女騎士，被害人頭部重創，送醫急救，尚未脫離險境。

葉男在車禍發生後，在IG「限動連發」表示在苗栗竹南發生車禍，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100％死角，連我都反應不了！」他的野馬超跑撞到報銷，自己僅受到皮肉輕傷，但對方傷勢似乎不太樂觀。

葉男還稱自己點穴讓女騎士穴道「全身暢通」，且還對她做CPR、大聲吼叫，確認她的「靈魂是活的」，更稱「原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這台車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃！」

住桃園的葉男自稱設計師，本月8日開野馬跑車，在台南市中西區民生路二段逆向行駛及闖紅燈，並在IG限動發文恐嚇陳時中，嗆聲要「開槍、放血放到死」，遭桃園警方送辦。未料，事隔一週，葉男開超跑在竹南肇禍，涉危險駕駛被警方依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。