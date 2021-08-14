國內本土疫情在5月中大爆發，機組員「3+11」政策被視為防疫破口，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中宣稱3+11並無影響社區，並非破口。盛傳陳時中有可能出戰2022年台北市長選舉，有網友問到陳時中去選台北市長，是去當炮灰嗎？媒體人吳子嘉竟回說，「不一定」。

有網友在《董事長開講》網路節目提問，陳時中去選台北市長，是去當砲灰嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉卻表示，不一定，不要搞錯了，陳時中這兩天在講3+11是要做什麼？其中一個原因就是幫桃園市長鄭文燦，另一個原因就是在幫自己，甩鍋給柯文哲。陳時中莫名其妙講3+11，就是要甩鍋，稱萬華阿公店才是破口。

來賓時事評論員李正皓表示，陳時中要重新定調3+11，所以主動講，整個來看很有玄機，記者問他帛琉5+9，陳時中卻講3+11沒有所謂的破口，所以這是故意的。

吳子嘉指出，從民眾黨的反應來看，沒有一個人知道，陳時中已經開始逐漸把箭射過來了。這就是要把屎桶蓋在柯P頭上，推稱3+11是柯P搞的、整個疫情大爆發破口也是柯P幹的；若在選舉時丟出這一套講法，民眾黨雖不會接受，但是各自表述，陳時中只要選票超過5成就會當選，「三腳督」就會穩上，所以陳時中才會搞這一套說法。