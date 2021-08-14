國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，今年7月有篇投書日本東洋經濟周刊，誣指他投資大陸疫苗公司等，經跨海征討，該媒體已修正內容。（摘自連勝文臉書）

國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，今年7月有篇投書日本東洋經濟周刊，誣指他「投資大陸疫苗公司，主張進口大陸製疫苗，呼籲放鬆對大陸製疫苗的管制，以獲取個人及家族利益」，該篇文章一出立刻被綠媒和網軍大肆報導，但國民黨內卻無人聲援他，面對指控，他將追究到底，「欺壓我者、雖遠必誅！」

對於連勝文說黨中央沒人聲援他，國民黨文傳會副主委鄭照新說，他上節目若談到連被抹黑的議題時，都有替連辯護，外界對連勝文的抹黑是不公平的，絕對支持連勝文透過法律途徑聲討公道的做法，也讓抹黑媒體知所收斂，而黨內相互聲援是大家要學習的精神。

連勝文說，關於他的假消息，不管起源何處必定追擊到底，因此他透過律師跨海征討，經過一陣攻防，東京經濟週刊在上週正式表達，該篇報導內容根本「無法證實事實關係」因此修正相關錯誤的報導。

連勝文指出，近年來，民進黨以出口轉內銷的手法，即透過名不見經傳的國內外鷹犬，以「讀者投稿」的方式投書國外媒體，內容皆是詆毀國民黨，並攻擊反對人士，希望用這種混淆視聽的方法，塑造外國媒體皆是支持民進黨的假象，這次他就是要打擊這種惡劣的手法，讓對方知道不是每個國民黨人都可任人踐踏。

在報導出現後，連勝文表示，國民黨高層便私訊他該篇文章，並附上友人評論，這舉動讓他不確定是否為關心，「因為該篇文章出現時，黨內幾乎無人願意聲援我，所以我只能回答『欺壓我者、雖遠必誅！』，而我也做到了！」