女星林心如和霍建華在2016年結婚後，生下一個可愛女兒「小海豚」，夫妻倆鮮少公開放閃，因此曾被傳出婚變，但都沒被證實過；林心如今（14）日更新近況，在IG透露解封後終於能出門喝咖啡，影片中透過隔版同框老公霍建華，兩人甜蜜約會模樣閃瞎一大片網友。

近期台灣解封，不少餐廳已經恢復能內用，林心如在IG貼文表示，最後一次在餐廳用餐已經是5月14日，整整三個月沒有在外面好好坐下來過，畫面中是她愜意喝咖啡的模樣；不過，林心如不忘提醒粉絲，「雖然現在警戒降級，但是還是不能掉以輕心哦！」，最後也祝福大家七夕快樂。

林心如七夕在外喝咖啡，影片中驚喜曝光是和老公霍建華約會。(圖/ 摘自林心如IG)

因為能享受在外面喝咖啡的滋味外，林心如也隨手拍攝在餐廳品咖啡的畫面，鏡頭拍完咖啡一往上，透過隔版反射驚喜看到她的老公霍建華；過去兩人結婚後在社群上仍相當低調，因此傳出婚變消息，上一次在林心如生日同框後，就鮮少看到他們公開放閃，隔了7個月左右兩人在七夕不忘約會，感情不好的傳聞不攻自破。

林心如在2016年5月20日公開認愛多年好友霍建華，7月31日在峇里島舉辦婚禮，許多合作過的藝人好友都特地飛去沾喜氣；隔年林心如就生下女兒「小海豚」，工作重心長年放在大陸的霍建華，也特地回台陪產，看得出他非常疼老婆。