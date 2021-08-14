8月14日是農曆七夕情人節，不少情侶都會在這天向另一半秀浪漫、表達愛意。不過一位女網友表示，自己的男友是一位很不浪漫的大直男，神經大條常常忘記答應對方的事情。近日兩人又發生爭執，女網友起床時見到男友精心準備的道歉禮，瞬間怒氣全消。

這位女網友在網路論壇《Dcard》上以「男友這樣算懂生存嗎？」發文表示，因為疫情很久沒和男友見面，但對方總是不懂浪漫，見到面不懂得給個擁抱，之前答應她要做的事情也整個忘記，只會躲在房間看比賽。原PO看到朋友的男友總是記得住另一半喜歡什麼、答應的事，不禁心生羨慕。

近日兩人又因為男友忘記去超商買東西而吵架，原PO毅然決然倒頭就睡，未料隔天早上一起床，就在客廳看到男友準備的驚喜。只見男友在地板上用108罐麥香紅茶、奶茶整齊堆疊，中間還排出一顆大愛心，讓看到這一幕的激動直呼，「我的天～瞬間怒火全消」。原PO誇張地說，如果昨晚男友是被外星人掉包的話，「拜託別換回來！我要現在這個就好」。

女網友表示，男友是不懂浪漫的直男，近日發生吵架後，她隔天起床時驚見男友用108罐麥香紅茶、奶茶排出一顆大愛心，瞬間怒氣全消。(摘自Dcard)

文章曝光後，網友紛紛回應，「這些他從711扛回來的嗎？厲害」、「是不是要跟你玩抽抽樂啊？」、「家裡必備一箱麥香 但這真的太多了」、「直男的浪漫，尬電」、「別人的男友都不讓人失望」、「不要提高經營關係的門檻阿…」。