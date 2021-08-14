土耳其發生數年來最嚴峻暴洪，目前已導致44人喪命，失蹤者家屬今天焦急地看著搜救隊伍在建築物裡尋人，擔心洶湧洪水導致的死亡人數會再攀升。

路透社報導，這場發生在土耳其北部黑海地區的暴洪，是該國本月以來第2場天災，目前已至少奪走44人性命。

路透社的無人機影像顯示，受洪水強襲的土耳其黑海地區城鎮波茲庫特（Bozkurt）建築物大幅受損，緊急救援人員在倒塌殘骸中搜救。

災害與應變管理局（AFAD）表示，波茲庫特所在地卡斯塔莫努省（Kastamonu）已有36人因洪水喪命，希諾普省（Sinop）和巴爾滕省（Bartin）則分別有7人和1人因水災身亡。

路透社報導，據信仍有10人被埋在一棟位於暴漲河岸邊的倒塌建築物裡。洶湧洪水似乎沖垮了其他幾處公寓住宅的地基，失蹤者家屬在附近等待，迫切希望得到消息。

42歲災民卡拉巴利克（Ilyas Kalabalik）表示：「這情況前所未見。沒有電力，手機也用不了，這裡沒有訊號。你無法收到任何人的消息。」卡拉巴利克身邊的居民正在相互詢問是否有失蹤者消息。

土耳其當局才剛宣布，肆虐南部沿海地區2週的野火已獲得控制，如今這場暴洪又使土耳其北部省分陷入混亂。

在不到3天之內，波茲庫特附近一座村莊降雨量已達約450毫米；洪水激流將數十輛車和成堆破瓦殘礫沿街翻起、摧毀橋梁、使道路封閉、導致數百個村莊斷電。