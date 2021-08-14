中共黨媒《人民日報》14日報導，近日沸沸揚揚「阿里女員工被侵害」一案，濟南市公安局槐蔭區分局會同杭州公安機關同步全面調查取證，依法開展訊問詢問、調閱視訊監控、固定提取電子資料、勘驗檢查等工作，重建現場通報案情，認定被害人沒有遭強迫出差、灌酒情事。根據大陸《刑法》規定，犯罪嫌疑人王X文、張X因涉嫌強制猥褻罪，已被警方依法採取刑事強制處分，但沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。案件正在進一步偵辦中。

全案調查情況通報如下：

一、案件起因：

2021年7月26日，阿里巴巴集團王X文、胡X敏來濟出差，入住市中區大觀園亞朵酒店。27日，阿里巴巴集團周X（女）來濟出差，入住槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。同日，王X兵入住天橋區維也納酒店。下午，一行4人到濟南華聯超市洽談業務並成功簽約。當晚，4人在市中區中海環宇城漁家燈火飯店宴請濟南華聯超市張X等4人。飯後，周X返回槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。7月28日上午，周X認為自己可能在醉酒狀態下被人侵害，與丈夫通話後於中午報警。

二、關於犯罪嫌疑人王X文涉嫌強制猥褻犯罪的情況

2021年7月28日12時34分，濟南市公安局槐蔭區分局張莊路派出所接110報警，報警人周X稱：「昨天晚上喝醉酒了，我同事送我回來，第一次送我回來是兩個同事一起，後面其中有個男同事自己單獨折返進入我房間，那個時候我已經喝醉了，然後可能發生一些事情，我現在想去查這個酒店的監控，酒店這邊說：『不能看，涉及用戶隱私。』我這邊沒辦法看，我想問下怎麼能看下錄影，是不是可以說，員警的人來過後能看錄影？目前我沒有受傷。」

接報警後，張莊路派出所第一時間處警，並於當日受理為刑事案件。值班民警到槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店後，調取查看監控錄影，對房間進行勘查。經查實，周X係退房後報警，其入住房間已打掃。隨後，民警立即帶領周X前往山東省立醫院進行人身檢查。15時15分，公安機關電話通知周X舉報的男同事王X文到派出所接受調查。

因案情比較複雜，需多方取證調查，根據《公安機關執法細則》，7月29日，槐蔭區分局將此案立案審查期限延長30日。8月10日，立為強制猥褻刑事案件。

經查證，2021年7月27日晚至28日凌晨，王X文先後四次進入周X房間。

第一次： 7月27日22時51分，王X文與濟南華聯超市陳X麗（女）打計程車送周X到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店。在酒店前台，因周X酒醉無法確認房間號碼，王X文持周X身分證、房卡交服務員確認房間號碼。22時53分，王X文和陳X麗一起把周X送進房間休息。22時58分，陳X麗離開後，王X文間隔15秒離開房間。

第二次：陳、王兩人下樓後，陳X麗打車回家。23時04分，王X文在酒店門口欲打車離開時，接到胡X敏電話告知，周X多次給其打電話說話含糊不清。胡X敏得知王X文仍在周X酒店樓下，讓王X文去查看周X的情況。23時08分，王X文取消打車軟體訂單。23時16分，王X文返回酒店前台，持周X及本人身分證，經前台電話聯繫徵得周X同意後，辦理了周X房間的房卡，於23時23分進入周X房間。在房間內，王X文對周X實施了強制猥褻行為，23時33分王X文網上購買保險套。23時43分王X文離開周X房間，此時保險套並未送達。7月28日0時，快遞員將保險套送至酒店前台（上午10時許，王X文返回酒店前台將該保險套取走並丟棄）。

第三次：7月28日0時，王X文在酒店門口打車準備離開，接到身在杭州同事胡X鵬（女）微信視訊電話告知，周X多次與其聯繫語焉不詳，讓王X文查看一下周X情況。王X文連接了視訊通話於0時13分進入周X房間，向胡X鵬證實周X已入睡。0時21分，王X文離開周X房間。

第四次：王X文下樓後，因發現自己入住酒店（市中區大觀園亞朵酒店）的公用雨傘遺忘在周X房間，於0時24分進入周X房間，0時26分取回雨傘後離開房間，打車返回酒店休息。

三、關於犯罪嫌疑人張X涉嫌強制猥褻犯罪的情況

8月4日，周X再次撥打110報警稱：「7月27日晚上，我在濟南市市中區中海環宇城漁家燈火飯店內與同事領導吃飯時，因醉酒被人猥褻。」市中區分局七賢派出所接警後當日受理，依法開展調查。8月10日，市中區分局依法將此案移交槐蔭區分局進行並案偵查。

經查證，7月27日宴請期間，21時29分，周X因飲酒過多欲嘔吐時，張X陪其一起走出包廂。周X出包廂後一路嘔吐至飯店大廳吧台垃圾桶處。隨後，返回包廂途中張X對周X實施了強制猥褻行為。22時許，宴請結束。

7月28日7時14分，周X與張X聯繫，告知房間號碼，張X從家中攜帶一盒未開封的保險套，於7時59分到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店，敲門進入周X房間後，對周X實施了強制猥褻行為。9時35分，張X離開周X房間時，帶走周X內褲一條，保險套（未開封）遺留在房間內。

四、涉案相關情況調查

1.關於周X是否被迫出差

經查實，2021年4月，阿里巴巴集團X部與濟南華聯超市達成合作意向後，單位確定周X負責後續對接。7月15日雙方網簽，約定7月27日現場蓋章簽約。通過大量證人證言及調取阿里公司出差報備系統資訊、相關電子資料等證據，未發現周X被迫出差情況。

2.關於周X是否被「灌酒」

經查實，7月27日下午雙方簽約結束後，王X文提議共同慶祝簽約成功，周X預定了飯店並通知濟南華聯超市參加人員就餐的時間、地點。當晚，共8人就餐（6男2女）， 1位女士未飲酒，1人飲用2瓶啤酒，王X文、張X、周X等6人飲用近5瓶白酒。經就餐人員、飯店服務人員證實，就餐期間無人強迫飲酒，周X飲用白酒約350毫升。

案發後，濟南市公安局槐蔭區分局開展立案調查，為確保調查權威、準確、專業，濟南市公安局抽調精幹力量，組成專案組，商請檢察機關提前介入。山東省公安廳刑偵局督導並組織專家參與了案件辦理。