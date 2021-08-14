以《卷珠簾》走紅的大陸30歲歌手霍尊，近日與交往近9年的女友陳露分手，遭陳露心痛爆料他在交往期間多次劈腿，還公開霍尊在老司機群組的對話紀錄，讓霍尊吃海狗丸壯陽、戲院激戰女樂手的荒唐行徑全曝光，讓他昔日「謫仙歌手」的形象徹底崩壞。在沉默數日後，霍尊今(14日)更透過工作室發表一份聲明，宣布退出演藝圈。

曾為《華胥引之絕愛之城》、《孤芳不自賞》、《羋月傳》等多部電視劇演唱片頭、片尾曲的霍尊，日前遭前女友陳露手撕渣男事跡，公開他在一個名叫「滬上情慾流」的老司機群組對話，控訴他不僅劈腿玩弄多名女性，還在走紅後開始嫌棄她這位陪伴他走過艱苦日子的糟糠女友。

稍早霍尊也透過工作室發布聲明，為他私下的自視甚高、口不擇言與舉止不端向所有人道歉，同時也宣布退出演藝圈，「我很痛心，很不捨，但我還是要告別我的演藝工作。」

對於過往感情糾葛處理不當，霍尊也向前女友陳露道歉稱：「謝謝妳8年陪伴。」他更透露身邊的無辜朋友們受到網路言論影響，有人崩潰，甚至有人因此丟掉工作，還出現輕生念頭，連他的母親也陷入嚴重憂鬱，因病住院，希望大家能把所有不滿都發洩在他身上，「我願意扛下這一切，做一個男人最後能做的事。在這裡，我懇請善待他們。」

霍尊更喊冤在老司機群組上的發言，都是為了顯示自己沒那麼缺乏性經驗的嘴炮言論，各種豔遇經驗也是他瞎編的，發誓與陳露在2020年分手前，絕對沒有出軌舉止，性經驗也只有她一人。