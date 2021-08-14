國內爆發本土疫情，機組員「3+11」被視為防疫破口，中央疫情指揮中心指揮官陳時中卻表示「3+11是群聚不是破口，沒有影響社區」，引發爭議。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，有些知識份子若以謠言來替自己喜歡的政黨辯護及宣傳，那樣已經算是政黨及其支持者間的惡鬥，也是造成台灣被撕裂的元凶。而坊間常見的一句「難道你要投國民黨？」他對此不禁感嘆，這就是兩黨長期惡鬥下的產物。

藥師林士峰14日在臉書貼文表示，要讓民進黨忠實支持者承認造成本土疫情大爆發的首例在諾富特，而不是萬華，是一個很難接受的事實；不過，如果首例是在桃園諾富特，要把風向帶到全台陪雙北坐牢，還是太牽強了。

藥師林士峰接著表示，如果不是沒有會議記錄的3+11錯誤政策，基本上不會一口氣造成本土疫情的大爆發，尤其是在本土疫情開始之初，指揮官對局勢的掌握竟沒那麼精準，甚至還告訴我們母親節可以照常過。

藥師林士峰指出，要知識份子承認自己喜歡的政黨犯錯，就像自己犯錯一樣沒有面子，於是知識份子開始替自己喜歡的政黨辯護，如果自己喜歡的政黨也受到眾人喜愛，這些知識份子也會感到與有榮焉；但是若以謠言來替自己喜歡的政黨辯護及宣傳，那樣已經算是政黨及其支持者間的惡鬥，也是造成台灣被撕裂的元凶。坊間常見的揶揄，「難道你要投國民黨？」，就是兩黨長期惡鬥之下的產物。

藥師林士峰認為，仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人，知識份子不可盡信，你能相信的是，人生經驗豐富而且願意分享的人。