最近正式改名後的ATT e Life進行了大改革，聯同了新娛樂主題商圈聯盟，集結「木棉花」、「大霹靂」、「睿誼國際」等台灣12個IP產業品牌，更聚集經典的迪士尼、《美少女戰士》、《蠟筆小新》以外，還有現今最夯的《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Kakao Friends》等超過200個IP，在館內1樓打造了創新的「新娛樂動漫特區」，現終於迎來了試營運，更將於27日起正式開幕登場。

代代木國際推出限量的「IP角色開幕驚喜包」zb1內有多款IP角色周邊商品，特價只要990元，限量100個，開幕當日起全館單筆滿2000元即可現抵200元，限定折扣只到9月12日。（新娛樂動漫特區提供）

勝明文具開幕期間將首賣一系列「反應過激的貓」全新商品，9月30日前祭出全館85折起優惠。（新娛樂動漫特區提供）

楽玩多開幕當更將限量推出45組的KakaoFriends 造型悠遊卡組合-Ryan悠遊趣。（新娛樂動漫特區提供）

福福好創意成立的角色商品專賣店「mine mine」，本次推出一系列《PUI PUI 天竺鼠車車》周邊商品。（新娛樂動漫特區提供）

此次ATT e Life的「新娛樂動漫特區」，主打一站式購物體驗、每月2檔的快閃店，以及特區限定新品的三大特色，以提供動漫迷能夠一次滿足對周邊商品的需求，不僅有可愛系的PEANUTS主打史努比，代代木國際更推出限量的「IP角色開幕驚喜包」，還有以引進日系可愛IP周邊商品為主的勝明文具，開幕享開幕全館85折優惠，另外還有帶來了近年大熱的寶可夢、Kakao Friends、拉拉熊及角落小夥伴等主打IP的楽玩多，開幕當更將限量推出45組的KakaoFriends 造型悠遊卡組合-Ryan悠遊趣，以及一次擄獲大人小孩的《PUI PUI 天竺鼠車車》，也將有張款周邊商品於mine mine登場。

木棉花就打造了全新概念門市「銀河指揮部」，開幕日將推出新品「《鬼滅之刃》日系羽織-富岡義勇款」、「《關於我轉生變成史萊姆這檔事II》剪影夜燈」等多款熱門IP新品。（新娛樂動漫特區提供）

台灣普泰Ｍiravivi開幕日推出特區限定「迪士尼」、「蠟筆小新」及「卡娜赫拉的小動物」的限量福袋販售。（新娛樂動漫特區提供）

日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特也進駐了ATT e Life，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，更推出了多項開幕優惠。（新娛樂動漫特區提供）

除此以外，當然少不了近年超人氣的動漫、漫畫商品及周邊大集結，像知名的木棉花就打造了全新概念門市「銀河指揮部」，店中有《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》及《JOJO的奇妙冒險》等多部知名動畫IP周邊，開幕當天還有多款熱門IP新品；最近大熱的《我的英雄學院》、《排球少年》及《咒術迴戰》周邊，也將於台灣普泰登場，開幕日推出特區限定「迪士尼」、「蠟筆小新」及「卡娜赫拉的小動物」的限量福袋販售；日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特也進駐了ATT e Life，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，更推出了多項開幕優惠。

大霹靂不僅帶來了「霹靂x三麗鷗」聯名的多款商品，開幕期間則祭出包含現貨偶娃兵器9折、全套霹靂劇集DVD5折及公仔最低下殺5折共三大優惠活動。（新娛樂動漫特區提供）

主打盒玩商品、GK雕像及收藏品公仔的火柴星人，9月12日前凡至店內消費購買盲盒系列商品任兩件以上，當筆消費每件盲盒商品現折50元；另消費盲盒系列商品單筆金額超過1000元即贈50元現金券。（新娛樂動漫特區提供）

至於玩具控的也有多個品牌新店可以大逛特逛，像大霹靂不僅帶來了「霹靂x三麗鷗」聯名的多款商品，還有主打盒玩商品、GK雕像及收藏品公仔的火柴星人，代理熱門日系、美系人氣電影、動漫及電玩周邊商品的振光玩具、深耕台灣美系玩具與電影商品授權市場的野獸國，台灣規模最大的玩具禮品連鎖專賣店Funbox Toys均能一次逛足。

「反應過激的貓五週年期間限定店」現場推出多款過激貓5週年限定好物。（新娛樂動漫特區提供）

振光玩具也帶來了「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」，打造了全新夢幻仙境，更有全新推出《愛麗絲夢遊仙境》70週年系列FUNKO公仔，現場還有全面8折等優惠。（新娛樂動漫特區提供）

另外首檔快閃店店裝也正式釋出，首波帶來「反應過激的貓五週年期間限定店」以外，現場更推出多款過激貓5週年限定好物，還有為迎接《愛麗絲夢遊仙境》70週年，振光玩具也帶來了「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」，打造了全新夢幻仙境，更有全新推出《愛麗絲夢遊仙境》70週年系列FUNKO公仔，現場還有全面8折等優惠，可是滿足了各方面愛好者的需求。