最近正式改名後的ATT e Life進行了大改革，聯同了新娛樂主題商圈聯盟，集結「木棉花」、「大霹靂」、「睿誼國際」等台灣12個IP產業品牌，更聚集經典的迪士尼、《美少女戰士》、《蠟筆小新》以外，還有現今最夯的《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Kakao Friends》等超過200個IP，在館內1樓打造了創新的「新娛樂動漫特區」，現終於迎來了試營運，更將於27日起正式開幕登場。
此次ATT e Life的「新娛樂動漫特區」，主打一站式購物體驗、每月2檔的快閃店，以及特區限定新品的三大特色，以提供動漫迷能夠一次滿足對周邊商品的需求，不僅有可愛系的PEANUTS主打史努比，代代木國際更推出限量的「IP角色開幕驚喜包」，還有以引進日系可愛IP周邊商品為主的勝明文具，開幕享開幕全館85折優惠，另外還有帶來了近年大熱的寶可夢、Kakao Friends、拉拉熊及角落小夥伴等主打IP的楽玩多，開幕當更將限量推出45組的KakaoFriends 造型悠遊卡組合-Ryan悠遊趣，以及一次擄獲大人小孩的《PUI PUI 天竺鼠車車》，也將有張款周邊商品於mine mine登場。
除此以外，當然少不了近年超人氣的動漫、漫畫商品及周邊大集結，像知名的木棉花就打造了全新概念門市「銀河指揮部」，店中有《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》及《JOJO的奇妙冒險》等多部知名動畫IP周邊，開幕當天還有多款熱門IP新品；最近大熱的《我的英雄學院》、《排球少年》及《咒術迴戰》周邊，也將於台灣普泰登場，開幕日推出特區限定「迪士尼」、「蠟筆小新」及「卡娜赫拉的小動物」的限量福袋販售；日本animate集團旗下最大的連鎖動漫專賣店安利美特也進駐了ATT e Life，開幕當日起獨家販售《鬼滅之刃》海外限定商品，更推出了多項開幕優惠。
至於玩具控的也有多個品牌新店可以大逛特逛，像大霹靂不僅帶來了「霹靂x三麗鷗」聯名的多款商品，還有主打盒玩商品、GK雕像及收藏品公仔的火柴星人，代理熱門日系、美系人氣電影、動漫及電玩周邊商品的振光玩具、深耕台灣美系玩具與電影商品授權市場的野獸國，台灣規模最大的玩具禮品連鎖專賣店Funbox Toys均能一次逛足。
另外首檔快閃店店裝也正式釋出，首波帶來「反應過激的貓五週年期間限定店」以外，現場更推出多款過激貓5週年限定好物，還有為迎接《愛麗絲夢遊仙境》70週年，振光玩具也帶來了「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」，打造了全新夢幻仙境，更有全新推出《愛麗絲夢遊仙境》70週年系列FUNKO公仔，現場還有全面8折等優惠，可是滿足了各方面愛好者的需求。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。