三星才剛發表完全新的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G新機，昨（13日）又搶先公布，兩機的Thom Browne Edition限量版將於26日起，於三星智慧館微風南山旗艦體驗館、三星商城開放預購，9月3日優先取貨，限量版盒裝仍猶如精品寶盒一樣，以Thom Browne品牌經典設計元素為設計主軸，更包含手機、最新款Galaxy Watch4（40mm）、Galaxy Buds2及系列配件。

Thom Browne Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB限量版，定價9萬9888元。（三星提供）

Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版產品組合，圖中充電頭非台規，僅供參考。（三星提供）

Thom Browne Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB限量版，定價6萬5888元。（三星提供）

Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版產品組合，圖中充電頭非台規，僅供參考。（三星提供）

此次手機機身以別緻的霧面白底，搭配指標性紅、白、藍三色條紋飾邊，更有皮革材質的手機與耳機保護套，就連充電線也可看到Thom Browne專屬三色條紋設計，此外，Galaxy Z Fold3 5G盒裝中更附有專為摺疊手機設計的S Pen Fold Edition；Thom Browne Galaxy Z Fold3 5G 12GB+512GB限量版，定價9萬9888元；Thom Browne Galaxy Z Flip3 5G 8GB+256GB限量版，定價6萬5888元，預購登錄加贈全星守護行動裝置意外保障一年期。