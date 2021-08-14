桃園林姓婦人疑因產後憂鬱症，竟持剪刀剪斷1歲兒子的生殖器，還拍照上傳個人臉書，丈夫接獲電話連忙報案，並將孩子送醫，男嬰經急救雖接回斷肢，但日後排尿、勃起功能恐受損，目前仍在安置中，林婦案發後即被聲押獲准，桃檢依家暴重傷害罪嫌起訴。

34歲的林姓婦人與丈夫婚後育有一雙子女，大女兒2歲、小兒子1歲，丈夫白天在外地上班，林婦獨自照料姐弟，疑因產後憂鬱症又照顧壓力過大，一度情緒不穩就醫，但狀況未顯著改善，3月26日晚間6點多見兒子哭鬧不休，竟突然情緒失控，跑到廚房持剪刀朝兒子下體狂剪，導致男嬰生殖器斷裂。

林婦案發後打電話告知丈夫，並拍下兒子傷勢放上個人臉書，丈夫驚覺異狀連忙報案，並將男嬰送醫急救，雖然幸運接回斷肢，但陰莖已損傷，尿道、尿道海綿體及陰莖海綿體全都斷裂，即使接回，排尿功只能恢復9成、勃起功能恢復7成，還會有皮膚潰爛、靜脈阻塞、尿道狹窄、廔管等後遺症。

林婦案發後被警方逮捕，並查扣犯案剪刀，她坦承不諱，加上丈夫證詞、臉書截圖等，桃檢依家暴重傷害罪嫌起訴林婦，並建請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，林婦目前仍在押看守所。

小姐弟目前都由社會局保護安置中，除將繼續觀察孩子後續傷勢恢復，也將提供林婦心理諮商治療。