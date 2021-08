【一群奇特的生物群正蓬勃發展】

南極是地球上最神祕的地方之一,關於這個偏遠、荒涼、被冰雪覆蓋的地區,仍有許多未解之謎,因為它如此廣大的面積以及離我們生活城市的距離等種種原因,都讓人類對於南極產生許多神秘感。

最近有科學家發現在南極冰層和海洋的一英里深處,有一群奇特的生物群落正在蓬勃發展,這讓科學家們都大吃一驚,英國南極考察隊的研究人員在冰層中挖了一條隧道,希望能方便挖出海底沈積物,但不曉得要說是幸運還是不幸,考察隊碰巧在海底的一塊巨石上鑽了隧道,這使得他們想要收集沈積物變成了一件艱困的任務。

【被科學家稱為「奇怪的生物」】

接著當他們正困擾要如何解決問題時,考察隊使用懸掛的相機發現了一個完整的生態系統,這個生態系統仍然無法解釋是否為生命,牠們被科學家稱為「奇怪的生物」。考察隊在探險的過程中,他們發現了似乎是一層細菌膜、奇特的海綿和各種附著在岩石上的柄细菌,而科學家此次發現的生物都是需要吃東西的,不過那裡卻根本沒有明顯的食物來源,這並不奇怪,因為這個地區完全沒有人居住,但這也讓科學家更為困惑了,那麼這些小生物是靠著什麼維生存活下去的呢?

根據《連線》報導,即使科學家們仍然不知道這塊岩石上的生物是如何生存的,但他們給出了最好的猜測:洋流會把390到930英里外其他生態系統中的微小碎屑和其他有機物沖過來。

【我們對於地球仍然知之甚少】

南極洲一直以來就是地球上最寒冷、乾燥、多風的大洲,是唯一橫跨所有經線的洲,也是平均海拔最高的大洲,它沿岸地區的年降水量僅有200公釐,內陸地區更少,一年中最寒冷季節南極洲的平均溫度低至-63℃,最低溫度可達-89.2℃。

這項研究發表在近日出版的《海洋科學前沿》雜誌上,向人類宣告了一個令人難以置信的發現,更讓我們清楚地認識到,我們對我們所生活的星球仍然知之甚少,更不用說非凡的生命有多堅韌。

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021FEB 16).SCIENTISTS SURPRISED BY “STRANGE CREATURES” UNDER A MILE OF ANTARCTIC ICE. Futurism