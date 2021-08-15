新加坡人造肉公司 Shiok Meats已經收購了Gaia Foods超過 90% 的股份，將幫助 Shiok Meats 在其現有的以細胞培植為主的甲殼類（如蝦、龍蝦、螃蟹、對蝦和小龍蝦）產品菜單中，添加牛、豬、羊等红肉產品。

新加坡人造肉公司 Shiok Meats已經收購了Gaia Foods超過 90% 的股份，而收購的金額未公開。這筆交易將幫助 Shiok Meats 在其現有的以細胞培植為主的甲殼類（如蝦、龍蝦、螃蟹、對蝦和小龍蝦）產品菜單中，添加牛、豬、羊等红肉產品。

Shiok Meats 由 Sandhya Sriram 和 Ka Yi Ling 於 2018 年創立，自稱是東南亞第一家的細胞培養甲殼類肉公司。

Gaia Foods 成立於2019年，總部位於新加坡的公司，是在東南亞第一家使用細胞培養生產紅肉的公司。該公司使用幹細胞技術生產豬肉、牛肉和羊肉等紅肉，在其監控環境中生產出不含有害化學物質、微生物污染、荷爾蒙，以及抗生素的紅肉。Gaia Foods 也表示透過該公司的生產技術，可以減少土地使用量減少 98% 以上，用水量減少 95% 以上，溫室氣體排放量減少 80% 以上。

與此同時，Gaia Foods 通過在支架或薄的植物表面上培養動物細胞來開發基於細胞的豬肉、牛肉和羊肉，因此它模仿切肉的質地而不是肉末。

此次收購是在 Shiok Meats 上個月從總部位於首爾的食品配送公司 Woowa Brothers 以及 Asia Holdings、韓國 CJ CheilJedang Corporation 和越南海鮮出口商 Vinh Hoan Corporation籌集到一筆未公開的過橋資金之後進行的。

去年 9 月，該公司還在以可持續水產養殖為重點的投資基金 Aqua-Spark 牽頭的 A 輪融資中籌集了 1260 萬美元。

隨著越來越多的基於細胞的肉類和海鮮——也被稱為“清潔”或“培養”肉類——開始出現，將實驗室培育的肉類轉移到超市貨架和餐盤上的競賽正在升溫。

新加坡人造蝦蟹肉新創收購紅肉公司，讓燒賣好吃不殺生

總部位於紐約的風險投資公司 Big Idea Ventures 在之前的幾輪融資中都支持了 Shiok Meats 和 Gaia Foods。這家風險投資公司的新蛋白質基金正在籌集超過 5000 萬美元，用於投資在植物性食品和替代蛋白質生態系統中運營的初創公司。

Shiok Meats 首席執行官 Sandhya Sriram 在接受 Tech in Asia 採訪時表示：「憑藉我們的產品系列中的海鮮和紅肉，以及最近從戰略投資者那裡籌集到的資金，我們已準備好推動商業化。」「像這樣有意義的擴將將繼續成為我們的優先事項之一。」

據 Shiok Meats 稱，其目前 70% 的員工由過去三年一直致力於公司研發工作的科學家和技術人員組成。Gaia 創始人 Vinayaka Srinivas 和 Hung Nguyen 將領導技術團隊，領導公司基於細胞的紅肉方面的開發過程。

Shiok Meats 希望將蝦和牛肉混合製成一種組合產品，可用於燒賣、餃子、春捲和麵條等。兩家公司的目標市場包括新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、中國、印度、台灣、日本和韓國。

一份報告顯示，到2026年，全球肉類替代品市場預計將達到35億美元，年復合增長率為12%。

這一發展還突顯了東南亞科技創業生態系統的收購熱潮，因為該地區的併購在2021年前六個月達到了 190 億美元，這是有史以​​來最強勁的一年開局。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 參考資料：TechinAsia

原文來自 TBE 科技東西