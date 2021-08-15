奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享8/16～8/22星座運勢，處女座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。從整體運勢來看，巨蟹座、天蠍座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊朋友腦筋靈活，會有更多不同的看法，開始著手去調整手邊的事情，將是個非常好的周期。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友自信心稍稍下降，對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周要多敞開心胸接受他人喔！

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

下周巨蟹的朋友，將是個理性思考的一周，充滿成功的可能性，如果近日煩惱纏身，下周有望更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為，但卻因為對自己沒有太多的自信，讓各種從天而降的雜事壓得自己喘不過氣。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友過往的計畫將在下周開始付諸行動了，這樣的行動也早已經過充分的考量，所以下周將會是起身動作的一周。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友對生活更加滿意，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

下周天蠍朋友內心將獲得前所未有的穩定，原本展露在外的活潑與熱情，在下周轉入了內心沉穩的層面，下周對周遭的一切都感到十分的滿意。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友的情緒起伏變大，容易和周遭的朋友起爭執，原因來自長久以來給自己的壓力，在下周稍稍無法負荷了，建議下周要多注意情緒狀況。

▍摩羯座

整體運勢★★★

長久以來堅持的想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人，也有可能是來自於朋友，因為這樣的狀況讓摩羯朋友情緒稍稍受到影響。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，讓水瓶朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得更加踏多，各方面都將立下不錯的基礎。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況即將開始動搖，可能因為疏忽細節而導致錯誤，凡事應更加細心謹慎。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】