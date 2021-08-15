遍閱台股歷史，資本額達2百餘億元到近5百億元的重磅股族群，可以在短短16個月，橫空創造出30倍左右的漲幅者，只有去年爆發疫情以來的陽明、長榮及萬海三家貨櫃航運股。這種絕無僅有，未知是否絕後，卻肯定是空前的紀錄，2、3年後股價又會是什麼景況？相信是未來商學院個案研究必選的案例。

毛澤東有一句名言：天下大亂，形勢大好。想不到這句話，恰恰可套用在疫情以來的貨櫃航運股。如果不是疫情導致全球的經濟活動作息大亂，陸、海運輸能力近乎半癱瘓，怎麼可能出現貨櫃航運商漫天喊價，託運客戶卻不能就地還錢的情境？

台灣全部航運股的經濟產值不到電子股的10分之1，今年以來的台股，卻屢屢出現航運股成交值大於電子股的現象，這不也是一種主角換人做看看的架勢？台股就此改朝換代，由航運股掌權主導嗎？

非常態波動 最誘人的陷阱

中國式史觀有這麼一說：可以馬上得天下，不可以馬上治天下。大意是說，得天下通常耗時不長，是一個朝代過渡到另一個朝代的非常態。治天下則是動輒2、3百年以上的國祚，是一種新常態。換句話說，短期得天下的非常態，不等同於長期治天下的新常態。

現階段貨櫃航運股的超高獲利，絕對是一種非常態，未來的命運青紅燈，就看能否非常態轉化成新常態（持續維持高獲利）。此時的股價已是騎虎難下，若轉化成功，3、4百元都有可能；若回歸舊常態（過去20年獲利乏善可陳），兩三年後的低點，先看今年天價打兩折

股市的非常態波動是最誘人的暴利機會，卻也是最可怕的殺人陷阱。上個世紀美國一位績效卓著的基金經理人，有一句簡短卻令人折服的名言：「Get rich with the glitch.」Glitch的意思大約是故障、失靈，引申在金融市場，就是市場正常的定價機制失靈，出現大漲大跌的非常態波動。

非常態波動肇因於人性基本上短視近利，貪婪與恐懼情緒主導下的市場行為，急切衝動，再加上群體的相互抱團取暖心態，新聞不斷地刺激強化作用，以及有心人的渲染擴散，無識者的搖旗吶喊助陣，很快就形成市場的群體暴動。此時只有極少數人思考常態、非常態或新常態這些未來課題，市場也只能反映當下的供需變化而大漲或大跌。

激昂的群眾情緒，終將隨著事實證據的呈現而轉趨平靜。非常態的大漲大跌，終將面臨進入新常態或回歸舊常態的考驗。暴漲後的案例，有9成以上是回歸舊常態，也就是跌回非常態波動發生前的常軌，只有極少數能轉化為新常態，穩於高檔或更上一層樓。

暴跌後的案例，如果是發生在股市整體評價，也就是指數，除了百年一遇的大蕭條，幾乎全數可在2、3年內回歸舊常態，且建立出新的上漲模式。所以大跌後買指數型ETF，中期幾乎穩賺不賠且投報率很可觀。

股價非常態性暴漲後，要說服市場高股價是新常態非常困難，即使市場「暫時買帳」，也會有一段「留校察看」時期。特斯拉就是一個例子，去年暴漲後回檔，迄今距離歷史新高仍有25％左右差距。基本面已確定電動車是未來的新常態，特斯拉雖然是先發者，市場還是要看競爭力、營收及獲利成長等再重新定價。

台積電亦然，去年疫情以來10個月漲幅近兩倍，以台積電的屬性，已略顯現非常態。半導體晶片是全球未來不可或缺的戰略產業，台積電堪稱是未來新常態的要角，股價仍須在大漲後，接受市場的質疑。（文未完）

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