根據《財訊》報導，營建股又有新面孔！上櫃營建股志嘉建設經營權7月易主，被成軍僅4年的鉅陞建設借殼入主，更名鉅陞國際開發，由51歲的建設新秀褚學忠接任董事長。

廣告合作讓遠雄、忠泰服氣

褚學忠理著小平頭，嗓門渾厚清晰，不等記者開口，褚學忠便直言：「我長得很接地氣，和其他建商老闆不一樣吧！」上任後的第一次個專訪，褚學忠特地選了個鉅陞創立的7月7日作為受訪日，期待成為新里程碑的好彩頭，不難看出重視細節的個性。

「我15歲就半工半讀，當起估價公司的快遞小弟，幫客戶去地政事務所申請謄本。」褚學忠接受《財訊》採訪時說。退伍後，他進入遠誠廣告，投身代銷業。幾年後存到一筆錢，褚學忠與朋友合夥接代銷來做，1997年遇到亞洲金融風暴，「手上4個案子，其中一案光報紙廣告重本砸了7、8百萬元，1個月才賣1間房，4個月賠3000萬元，很痛。」

《財訊》報導指出，為求進步，褚學忠35歲踏入建設業，在麗寶建設擔任銷售管理，不只要了解結構體、規畫帶看動線，也要賣房子；從協助代銷、發包，到進場銷售，更要處理完工後的交屋問題。他進麗寶的第2年房市景氣突然大好，6、7個資深學長姊全部離職去做代銷「賺大錢」。褚學忠說：「我堅持留下，被說是傻子！」

根據《財訊》報導，麗寶每年興建超過1000戶房，褚學忠工作量暴增，原本只負責一案，變成9個工地全部管，每天開車去看各個工地，從基隆、中壢開到新竹，一大早出門，深夜才回家，「兩個月里程跑97000公里，計程車都沒跑那麼多！」褚學忠的認真很快被看到，9個月就升上課長、1年後升襄理，創下麗寶最快升襄理的紀錄。

褚學忠在麗寶一待就是7年，當時任職於茂德建設的新潤董事長黃文辰想創業，熟悉代銷的黃文辰，延攬褚學忠從6人團隊開始打拚。「黃董很放手，希望將過去傳統建商對消費者服務不好的那一個缺塊補起來，於是我推出24小時監控服務，也辦施工說明會。」新潤創業之初碰上景氣大好，「從買地到規畫，最快兩個半月就要推到市場」。

接受《財訊》採訪時，遠雄房地產公司總經理張麗蓉表示，2013年左右，褚學忠找來包含甲山林、遠雄、甲桂林、忠泰等建商，一起合作廣告，推升新莊副都心的區域價值；大家全是一方之霸，褚學忠卻能在短時間內整合各方意見，令人印象深刻。