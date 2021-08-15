中央流行疫情指揮中心應新冠肺炎疫情而成立，至今已運作一年半。防疫學會理事長王任賢、台北市衛生局前局長邱淑媞、清華大學通識教育中心暨科技法律研究所副教授翁曉玲紛紛表示，中央流行疫情指揮中心運作並不正常，除了防疫功能失效、法源依據模糊更充滿政治干預，恐已成為帝王條款下的「帝王單位」。

香港媒體《中評社》13日報導，國政基金會召開線上座談會，探討防疫制度化與疫苗自主權相關議題，由前立委、現永續發展組召集人陳宜民主持，王任賢、邱淑媞、翁曉玲等專家學者皆與會。

王任賢建議，將新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第二、三、四類的法定傳染病，因中央流行疫情指揮中心必須是一、五類法定傳染病才得成立，唯有去除政治干預，防疫才能正常化，才不會出現中央政府干預地方政府的狀況。

邱淑媞認為，中央流行疫情指揮中心的防疫功能顯然已失效，且中央流行疫情指揮中心雖依法授權卻濫權，面對一個失效又濫權的組織，為確保防疫制度化，恐怕要先廢止疫情指揮中心才能回歸正常。

翁曉玲則指出，蔡政府制訂特別法《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》來取代《憲法》上的「緊急命令」，巧妙避開了緊急命令的短期限時性、國會控制與法治主義等要求；長達一年半的疫情警戒期間，似乎有意將緊急狀態常態化，讓人民習慣這種自由權利受限的疫情生活。翁舉德國為例，只要任何涉及人民權利的項目，包括戴口罩、打疫苗等措施都有相關法規命令，這同時也受到立法監督審查，因為這才是法治社會該有的制度。