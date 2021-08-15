隨著年紀增大，肌肉的狀況也越來越差，慢慢的就進入了肌少症的陷阱裡，最後就連行動都不能如自己所意。大樹藥局張益誌藥師表示，肌肉與骨骼都是支撐身體很重要的組織，隨著年紀增大，想要行動自如首先就要正視肌少症的問題，肌少症的發生不是必然，並且是可逆的，只要好好保養身體就可以避免或改善肌少症，因此了解並正視肌少症是非常重要的喔！

●什麼是肌少症？

肌少症顧名思義就是肌肉的力量與數量減少，導致行動上的問題。張益誌藥師解釋，隨著年齡增長，肌肉的數量、質量、力量逐漸下降，當衰弱到一個程度時，就會導致身體失能，通常伴隨著肌力衰退、肌肉萎縮等問題。

而肌少症的發生又可分為原發性與次發性。原發性主要是因為年齡增長而導致的肌肉量流失，次發性則可能因為疾病、活動少、營養不良等狀況導致肌少症。

●肌少症有什麼影響？

張益誌藥師說明，最主要是行動上的不便，除了走不動、站立困難、站不穩之外，也會增加跌倒的機率。若本身骨質流失較嚴重的長者，也會增加骨折風險。根據統計，肌少症也會增加呼吸系統、心血管以及癌症等疾病的死亡率。

因此不論在預防或是治療上面，都應該積極去增加與改善肌肉量，一旦肌肉的數量與質量回來了，便可解決肌少症的問題。

●肌少症有什麼徵兆應該注意？5要點肌少症風險評估

透過日常生活觀察，可以注意自身是否有肌少症的風險，張益誌藥師指出，下列五個要點需特別注意：

1.站起來或蹲下時吃力：

如坐在較矮的椅子上會難以起身，或者上完廁所後要從馬桶上站立起來很困難。

2.走路緩慢：

即使在平地行走也很緩慢無力，甚至過馬路時，會來不及在綠燈的時間內通過。

(圖/健談提供)

3.反覆跌倒：

近一年內連續跌倒的狀況超過兩次。

4.體重減輕：

沒有刻意減重，體重卻不斷減輕，半年內體重減少5％以上。

5.握力下降：

如濕毛巾擰不乾，或者連扭開寶特瓶蓋都很吃力。

大樹藥局張益誌藥師提醒，肌少症可透過運動、飲食等改善，只要能將肌肉量重新滋養、訓練回來，行動便可恢復正常，因此需要正視問題並積極改善，但不用過度驚慌，保持足夠的肌肉力量，才能讓自己退休後也能有多采多姿的生活！