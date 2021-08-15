Vivian徐若瑄日前在粉絲專頁祝兒子生日快樂，並回憶起6年前為了守護肚子裡的他，不惜忍痛挨300多針、斜躺臥床不能走動5個月到雙腿肌肉萎縮還需復健的程度，展現滿滿母愛無私的溫暖。高齡懷孕為何那麼難？孕前孕後又該注意些什麼？

當醫生不斷苦口婆心地說，高齡產婦容易生下異常小孩、容易流產或卵子品質不好，但怎麼辦妳就是來不及了。這時候妳怎樣善用各種檢查打造健康受孕環境，為迎接新生命做準備？

●高齡產婦要面對的生理弱勢有：

一、卵巢變老，卵子變差而較不易受孕：

女人從出生時，卵巢就已存放了數十萬顆卵子，從青春期到停經前，每個月排出一顆、前後約排出400顆成熟卵子。但是過了30歲，卵巢機能會漸漸走下坡，加上生活環境中輻射線、藥物、病毒等影響，容易造成排卵障礙，這可以從月經期間隔拉長、不規則、月經出血量變化看出跡象。

而女人要懷孕，一定要有排卵，排卵有障礙就不容易受孕，有正常性生活，30歲以前女性每個月自然受孕的成功機率約25％，30～40歲約10％，年過40，要成功懷孕的機率低於一成。

另外，年齡增長生殖器官病變也比較多。譬如子宮肌瘤、子宮內膜異位、輸卵管沾黏阻塞等，都會影響成功受孕機會。

卵子品質也會因年齡增長變差。和美酒相反，存放年份37年的卵子就是比25年的品質差一些，使得生下染色體異常小孩機率上升。

二、流產機會比較高：

孕婦年紀愈高流產率愈高。研究顯示，20～24歲孕婦自然流產的比例是8.9％，年過45歲孕婦的比例則高達74.7％。

三、懷孕期、生產併發症比較多：

統計指出，高齡產婦懷孕期間併發糖尿病、妊娠合併高血壓（含妊娠毒血症，又稱子癇前症）的機率約為6％，比年輕產婦的1.3％高。發生早產、胎盤早期剝離現象也高一點。

四、生下染色體異常嬰兒的機率比較高：

最為人熟知的就是唐寶寶──第21對染色體異常的孩子。34歲前婦女約有千分之一的機率會生出唐氏症兒，但超過35歲的孕婦，機率上升至三百分之一，40歲之後更高達1％。

(示意圖/康健雜誌提供)

●高齡生產不等於高危險

目前醫學還不能逆轉女性因年華老去帶來生殖力減弱問題，所以婦產科醫生無不苦口婆心對女性同胞疾呼：「就算妳已經是高齡產婦，想生就要趕快生。」

但醫生有愈來愈多診斷技術，能降低高齡懷孕的風險，以減輕高齡孕婦的焦慮和恐懼。

雖然某些妊娠風險會隨著年齡增加，高齡孕婦如果能和醫生充分溝通，按時產前檢查，善用胎兒醫學的診斷能力，減低風險，並用正面、積極的心態面對懷孕，平安順產的機會就會增加。

不管是什麼原因，妳已經或年過35歲，想要生或再生個孩子，建議妳：

→懷孕前：

胎兒器官形成主要在懷孕期的前12週，這也是他（她）最脆弱的時候。懷孕前做些準備，能讓自己身心保持在最佳狀態受孕：

1.婚前和孕前的諮詢，並先處理好內科疾病。以最常見的糖尿病、高血壓為例，糖尿病控制不好，可能會發生胎死腹中、巨嬰、新生兒畸形等問題；高血壓則可能會使懷孕併發胎盤早期剝離、子癇症、肝腎衰竭等合併症。

或者像紅斑性狼瘡患者，最好在病情緩解而穩定時懷孕；慢性腎病患者最好在腎功能沒有惡化時懷孕；其他像心臟、甲狀腺、血液疾病，都會因為孕婦生理變化而影響母體或胎兒健康。沒有得過德國麻疹的女性，在計畫懷孕前，應施打德國麻疹疫苗。

2.計劃懷孕前不要隨便服用成藥、照X光。看病時提醒醫生自己準備懷孕，開處方時盡量避免使用對胚胎有不良副作用的藥物。

3.放鬆心情。壓力是個看不見的討厭鬼，有時愈在意愈難如願。

4.打造一個健康的受孕狀態。身體的老化不是瞬間發生戲劇性改變，而是慢慢減弱。戒絕菸酒、適當運動、規律作息，攝取均衡營養，可以使妳的身體維持在較好的受孕狀態。

若妳有喝咖啡習慣，每天1～2杯無妨。一項追蹤喝這些懷孕婦女所生的寶寶長達7年的研究顯示，媽媽懷孕喝咖啡對孩子日後發展沒有影響。

5.提前補充葉酸。目的是預防胎兒罹患神經管缺陷的風險。在準備懷孕前兩個月就可開始每天補充0.4毫克葉酸，多數綜合維他命就含葉酸，也可以請醫師單開葉酸錠劑。深綠色蔬菜、豆類都含有葉酸，但要從日常飲食吃到夠量比較難。

6.愈能享受性高潮愈容易懷孕。女人做愛時的性反應品質與子宮頸黏液裡的精子數量大有關係。對性愛感到愉悅、能達到性高潮的女性，子宮內精子數目比較多。可能是性高潮時骨盆腔肌肉的振動能夠更有效吸引精子進入子宮；性愛動作持久可能也增加精子碰到卵子機會。

7.超過6個月沒有消息就應去找醫生。一般認為有不孕問題的標準是一年內完全沒有避孕，有正常性生活還沒有懷孕。但高齡產婦有年齡壓力，如果超過6個月還沒消息，最好就去找醫師。

(示意圖/Shutterstock)

→懷孕時：

1.一人吃兩人補。足夠營養，繼續補充葉酸到懷孕第12週。

2.多休息。別把身體弄得太疲累以避免流產。若有陰道出血，馬上到醫院檢查。

3.適量運動。散步是個好運動。有些運動像是騎馬、舉重、登山並不適合孕婦，慢跑對乳房和背部產生較大負擔，也不要做。

4.定期產檢。一般建議在28週前每4週檢查一次，29～36週每兩週一次，等懷孕37週後每週檢查一次。第一次產檢除了問診、身體檢查、例行產檢外，會抽血篩檢孕婦有沒有地中海型貧血、德國麻疹抗體、愛滋病、梅毒等感染。

5.注意尿糖、尿蛋白、血壓值：避免發生妊娠糖尿病和妊娠毒血症，造成胎死腹中、早產、巨嬰、母親和新生兒的生命危險。

6.針對高齡產婦的檢查。

◆羊膜穿刺術：在妊娠16週時，在超音波指引下，以長針穿刺孕婦腹部，經過子宮壁、羊膜腔抽取約20㏄的羊水送檢。利用細胞和生化遺傳技術讓羊膜細胞生長後，分析胎兒染色體數目和構造是否正常（如唐氏症）；有無開放性神經管缺損（無腦兒或脊柱裂）；甚至進一步做海洋性貧血等單基因疾病檢查，還可以得知胎兒性別。拿到檢查報告約在三、四週後。

雖然政府建議且補助滿34歲孕婦羊膜穿刺檢查費用，但因為羊膜穿刺術會增加約1％的流產率，令不少孕婦卻步。這時可以提供其他篩檢方式，作為風險評估參考。

◆妊娠早期超音波診斷及唐氏症篩檢：在妊娠滿11週至未滿14週時，除了以超音波診斷早期妊娠可見的重大畸型外，並以超音波測量胎兒頸部透明帶，以評估胎兒罹有唐氏症的風險。如果被篩檢為高危險群，可以在妊娠滿16週後，接受羊膜穿刺術，以確知是否染色體的異常。

如果被篩檢為低危險群，表示胎兒罹有唐氏症的機會較低，但是不能完全排除胎兒罹有唐氏症的可能性。此時，孕婦可以選擇直接接受羊膜穿刺術或選擇進一步的篩檢（如妊娠中期母血唐氏症篩檢或妊娠中期進階的超音波檢查）。

此外，也可以在妊娠中期測量子宮頸的長度和子宮動脈血流的阻力，以評估孕婦早產和於妊娠後期併發子癇前症的風險。不過這些項目並未包含在孕婦手冊所給付的項目之中。

7.該剖腹產嗎？研究顯示高齡產婦的剖腹產率比年輕產婦高出兩倍。

而且根據全世界的統計來看，不管是年輕或高齡產婦，剖腹產危險還是比自然生產高。剖腹產有恢復期較長、傷口感染、器官沾黏等併發症。大多數剖腹產的母親，會因為麻醉和手術後疼痛，而錯過和新生寶寶親近的最初幾個小時。可見高齡產婦還是採取自然生產比較好。

●善用妳的優勢

最重要的是妳的想法，或許年紀較大才懷孕要承擔多一點風險，但也沒必要因噎廢食，怕得不敢生。

不要忘了妳還有年輕媽媽所欠缺的優勢：工作穩定，比較有經濟基礎，因此不會把孩子當成職場生涯的絆腳石；歲月累積的智慧、耐心讓妳對懷孕有準備，也有信心做個成熟穩定母親。

儘管年長母親生出異常孩子的危險性較高，她們還是比年輕母親有比較多的幸福感，而且因為多半晚婚，有更多時間和機會增長她們的自尊、自信和獨立。

●產檢超音波、高層次超音波、3D立體超音波有什麼不同？

一、一般產檢超音波：

看胎兒心跳、胎盤位置、懷孕週數、胎兒數目、羊水量、有沒有重大畸形等。健保有給付。

二、高層次超音波：

除了可以做到一般產檢超音波的檢查項目外，檢查的項目更多更完整，多由受過特殊產科超音波訓練醫師執行，通常做第二線的診斷。因此以接受轉介為主，提供進階的鑑別診斷、諮詢和治療。很多醫學中心都有這一類專家胎兒醫學的產科醫師。

三、3D立體超音波：

可以立體呈現胎兒在子宮內的影像，讓準父母看得懂超音波照片。但不能取代高層次超音波，一般指示提供「大頭貼」的服務，並不是超音波診斷的主力機種。