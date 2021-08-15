想要身體常保健康，必須控制血壓、血糖、血脂等三項指數，這已經是台灣民眾基本的養生概念。不過若是不適當調控，也會造成身體機能失調。以糖尿病患為例，除了控制血糖之外，血脂也是重點。但除了膽固醇被大家關注，三酸甘油脂數值也不容忽視，治療時兩者之間有時會造成所謂的「蹺蹺板效應」，反而增加罹患心血管共病的風險。

●高血脂症有3種 混合型更棘手

高雄基督教醫院院長盧介祥醫師指出，所謂的脂肪，其中主要是膽固醇與三酸甘油脂，一般來說，人體血脂含量理想濃度為總膽固醇小於200mg/dL、三酸甘油脂小於130mg/dL，如果超過就是高血脂症。

不過正因血脂中包括膽固醇及三酸甘油脂，因此統稱的高血脂症其實分為3種：

1.總膽固醇超標、三酸甘油脂正常型。

2.總膽固醇正常、三酸甘油脂超標型。

3.總膽固醇及三酸甘油脂都超標的混合型，血中膽固醇高於200mg/dL，同時三酸甘油脂也高於200mg/dL。

●總膽固醇指數 並非越低越好

許多人一見到健檢報告中總膽固醇數值紅字就緊張。但其實膽固醇是製造荷爾蒙的原料，包括性荷爾蒙和抗壓荷爾蒙等，因此過高或過低都不好。

總膽固醇指數並非越低越好，細看其中數值適當調控，更是關鍵。(圖/中時新聞網製作)

●比起膽固醇 三酸甘油脂更是混合型高血脂症指標

盧介祥醫師指出，尤其對糖尿病這類代謝疾病患者來說，通常患者都會好好控制血糖的數值，但多數人並不瞭解自身血脂異常的狀態。

超標的三酸甘油脂比總膽固醇更為可怕，不但導致肥胖，更是造成罹患動脈粥狀硬化、心血管疾病、腦中風的高危險因子。

比起膽固醇，三酸甘油脂更是混合型高血脂症指標。(圖/中時新聞網製作)

●改變生活型態 是治療混合型血脂症的首要關鍵

一旦透過抽血檢測與醫師判定為混合型高血脂症，第一時間無須太過擔憂。盧介祥醫師強調，大多患者可以透過改變生活型態來調整數值。

1.飲食：

→降低三酸甘油脂：減少或避免攝取精緻澱粉，少吃蛋糕、麵包、含糖飲料、高果糖玉米糖漿和酒精。

→提升高密度膽固醇：適量攝取好油，例如亞麻仁油、橄欖油、堅果等。同時補充優質蛋白質，可以透過牛奶、蛋、家禽、魚、海鮮、豆類製品等攝取。

2.避免久坐、持續運動：

養成運動習慣很重要，游泳、慢跑、各式球類、騎自行車都是好的運動選擇；至少日常持續多多步行，能走路就別搭車。並且在生活中多給自己一些活動的機會，像是園藝、多爬樓梯少搭電梯等。

3.戒菸、酒

●透過降血脂藥物調控 需注意「蹺蹺板效應」

盧介祥醫師指出，若是經過3-6個月的生活作息調控後，血脂狀況仍未能改善達標的話，會進行藥物控制。

透過降血脂藥物調控，需注意「蹺蹺板效應」。(圖/中時新聞網製作)

一般來說，statin加上fibrate類的藥物，是臨床上降低膽固醇及三酸甘油脂的主力，不過對許多病人來說，對於每天要吃好幾顆藥物，常常感覺麻煩而刻意忽略，服藥順從性下降，預後的效果也會比較差。

更棘手的是，statin併用fibrate會增加副作用的機率，單一使用還會導致「蹺蹺板效應」──這是臨床上用藥後，雖然降低了病人的三酸甘油脂，卻提高了原本穩定調控的低密度脂蛋白膽固醇，讓壞膽固醇相對上升，這是治療上的一大盲點，若是患者以為有在吃藥就能放心，反而會增加心血管等共病罹病甚至惡化的風險。

不過盧介祥醫師也強調，定期透過抽血檢查檢驗血脂數值，就能夠檢測出是否有蹺蹺板效應影響。目前臨床上也有針對混合型高血脂「蹺蹺板效應」的複合藥物。

盧醫師指出，含有Niacin成份的複方降血脂藥物，除了藥錠本身有statin，可以同時調控低密度膽固醇與三酸甘油脂，透過成分協同效應的加乘性，能讓血脂治療更有效果。同時複合藥錠也能減少患者日常要服用的藥物數量，提升藥物的遵從性和生活品質。

●高血脂症年輕化 生活型態是幕後推手

值得注意的是，原本多發生在熟齡族群的高血脂症，臨床上的確見到發生的年齡層逐年下降，增加不少正當青壯年的患者。

高雄基督教醫院院長盧介祥醫師指出，高血脂症有年輕化的趨勢，不良生活型態是罹病關鍵之一。(圖／盧介祥醫師提供）

盧介祥醫師強調，高血脂的高危險族群包括糖尿病、甲狀腺功能異常、慢性腎臟病等病患。有些高血脂症有家族遺傳的可能性，可能家族成員的膽固醇都偏高。

雖然有部份高血脂症是家族遺傳，無法預防，但後天生活型態絕對更是舉足輕重的關鍵。盧醫師再三提醒，「高血脂症是可以被控制或調整回正常數值的」。建議民眾定期健檢，注意各項血管數值指標，提早改變生活方式，不但能延緩血管病變發作時機，已經超標的紅字，絕對也能漂亮逆轉勝！