存股族最愛的國民 ETF「元大高股息」（0056），6月底成份股納入長榮，持股比重近9%最高，一度受惠航運大漲而衝高，但隨著7月初以來長榮股價重挫，0056近一個月也下跌逾7%，不少投資人憂心手上0056帳面已經虧損，是否該忍痛賣掉；對此，理財達人表示，先問自己三個問題，再決定要不要賣。

台股從上周四17643高點，短短個7個交易日暴跌逾660點，航運股雖是大盤焦點，但股價仍在低檔徘徊，0056受到成分股長榮股價劇烈波動影響，走勢持續向下探低，周五收在33.27元，創下5月中旬以來新低，換句話說，這兩個半月買進0056的投資人都賠錢。

理財達人施昇輝在臉書發文指出，有投資人很擔心，因為0056最近跌很多，面對帳面虧損該如何處理，他建議先問自己三個問題，再決定要不要賣了。

1. 0056會下市嗎？

2. 你有賣0056的壓力嗎？如果不賣，是否就沒有錢生活了？

3. 就算一輩子都不會解套，但如果0056每年都可以配一塊多股息，大約20-25年之後，成本就歸零，你可以繼續領，活越久、領越多，你願意等嗎？（台積電大約要50幾年才會歸零） 。

網友也留言表示，「0056不要賺價差，會賺得比較多，成分股有30家一流企業，24小時日夜幫你賺錢，我們只要抱好，無論發生什麼事，不要賣出就對了」、「之前買在35元，配息兩、三年，成本降至30左右也有可能更低，但股價有可能漲至40元以上，進了廚房就不要嫌熱，未來的事，誰都說不準」、「一直在意短期股價波動的人會痛苦度日，閒錢長期投資日子才自在」。

0056去年配息1.6元，往年通常在9月底、10月初公布配息金額，法人指出，目前股價處在相對低檔，是不錯的買進時機；另外除息後，也有一段時間價位較低，約在11月份，投資人也可趁機進場撿便宜。