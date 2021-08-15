民進黨內對於五倍券以「1千換5千」方案意見分歧，到了13日晚間表示，此次民眾換購五倍券時應該付的1千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，引發爭論。國民黨副秘書長柯志恩13日在臉書寫下，「告訴大家，因為疫情控制得當，景氣回升，中央政府幫大家買那1000元的單，這種拗法完全跳脫我這個常人的思考邏輯，只是這個單，我們人民要買嗎？套用我媽的說法，這個政府有比較會嗎？」

柯志恩貼文提及，兒子小學一年級時，在夏天打折時幫他買了一件雪衣，他卻執意要當天睡覺時穿，而且面對36度高溫還直說他不熱，母子爭執不休，當天晚上，他就穿著他的小雪衣入睡，即使汗流浹背，他也要撐到底，彷彿承認熱了自己就輸了，這些過程我們都走過，得到「教訓」後就知道，拗事情是得不到任何的好處。

而最近「3+11」政策再度被各界關注，柯志恩說，「現在大家為疫苗不足而忙翻天之時，陳部長卻拿出四個紙板來『重新定義』3+11不是社會破口，話都是他們在說，令人傻眼。」

柯志恩直言，此外，為了要和馬總統當年的消費卷有區隔，硬要我們有「參與感」的先付一千元，在野黨疾呼發現金不聽，民意反彈不甩，只有民進黨派系出手反對，「整個政策才一夕間變天，然後告訴大家，因為疫情控制得當，景氣回升，中央政府幫大家買那1000元的單，這種方式完全跳脫我這個常人的思考邏輯，只是這個單，我們人民要買嗎？套用我媽的說法，這個政府有比較會嗎？」