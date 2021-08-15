《巴隆周刊》報導，有「矽谷最神秘獨角獸」之稱的美國大數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）第2季財報繳出佳績，帶動股價大漲逾11%，隨後方舟投資（ARK Investment）創辦人伍德（Cathie Wood）旗下6檔ETF大舉買進560萬股的股票，價值約1.39億美元，但在漲後買進的操作，也讓市場解讀是否為又一帕蘭泰爾的看漲訊號。

電動車大廠特斯拉去年業績強勁，股價漲幅達驚人的743%，去年大舉投資特斯拉的方舟投資（ARK Investment）也獲得十分可觀的報酬率，伍德更因此獲得「科技股女股神」的美譽，其投資策略和選股亦被各界矚目。

帕蘭泰爾周四公布6月和Q2財報，營收達3.76億美元，年增49%，每股盈餘達4美分，遠超自身和市場預期；隨著優異獲利表現出爐，帶動帕蘭泰爾股價當日暴漲11.36%。

據方舟投資公布的交易數據顯示，該公司周四旗下6檔ETF總共買進560萬股帕蘭泰爾的股票，而根據周四的收盤價估算，價值約莫1.39億美元；其中創新ETF（ARKK），以及下一代網路ETF（ARKW）在帕蘭泰爾的權重都超過2%，另外4檔ETF則是首次將該公司納入投資組合。

此外，伍德自去年買進的多家公司皆有十分亮眼的報酬率，因此在帕蘭泰爾大漲之後，伍德大舉買進的舉動，顯示著該股可能還有可觀上行空間。