美國7月CPI增速放緩，儘管仍於高位徘迴，但市場解讀通膨數據逐漸趨穩，而隨著市場消化通膨情緒，美股近日多以紅盤開出，匯豐指出，10年期美債殖利率的下降，顯見市場已不再擔憂通膨走高，但這並不意味著如今的股市高枕無憂，市場現在更關注的是Delta的蔓延。

《CNBC》報導，匯豐財富管理投資長曾偉仙在報告中指出，通膨走高的這段時間以來，市場頻頻揣測聯準會是否將被迫緊縮貨幣政策，但如今似乎對此習以為常；美國7月CPI年增5.4%，依舊保持在高位，但10年期美債殖利率反而下降，這意味著市場在通膨的問題，除了自身的惶恐以外，已經沒什麼好擔憂的。

債券殖利率和通膨之間通常存在直接的關聯性，若通膨預期將走高，美債殖利率也將隨之上升，反映上調利率的可能性，但有趣的是，美債殖利率在4月觸頂後就顯見回落，而這一切都表明，金融市場不再擔憂通膨走高。

但曾偉仙補充，這並不代表投資人不會因聯準會縮減購債的打算受影響，不過他認為聯準會在這方面的措施做得相當不錯。

此外，曾偉仙稱，市場現在更關注的是新冠疫情的情況，尤其是Delta變種病毒的蔓延；現在全球各地確診病例再度上升，尤其是亞太地區多個國家近幾周啟動封鎖措施，反之歐美多數國家疫苗施打如火如荼的進行中，也在加速國內經濟復甦，「整體來看，疫苗的接種進度將會是下半年經濟復甦的主軸」。