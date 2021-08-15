美食外送越來越夯，如今每條大街小巷幾乎隨時都能看見外送員身影。就有網友PO出一張熊貓(foodpanda)外送員與吳柏毅(UberEats)外送員手牽手等紅燈畫面，讓網友全笑翻，直說原來羅密歐與茱麗葉的故事都是真的。

男網友在臉書《新竹爆料公社》PO出一張照片，傻眼詢問「這…是傳說中的外送界的羅密歐與茱麗葉嗎？」，原來汽車停等紅燈時，正巧前方機車停等區各有一輛熊貓與吳柏毅外送員的機車等紅燈，沒想到2名外送員卻突然手牽手，一起等紅燈，讓後方駕駛驚呆。

照片PO出後，不少網友留言：「原來電影都是真的XD」、「這是一段被兩大家族不承認的愛情」、「單身狗受到暴擊了」、「難怪今天太陽那麼大！原來有人在放閃呀」、「綠燈了，還不是要分手」，眼尖網友更發現，熊貓男外送員雖然牽著吳柏毅女外送的手，但視線卻是看著過馬路的熱褲正妹：「你沒發現熊貓心思都在女路人上嗎」、「手牽著女友，心裡想的是別人」。

但也有人抓包，表示女外送員的UberEats外送包是改圖P上去的，並翻出原本照片，表示女生只是單純的女騎士，根本不是外送員。