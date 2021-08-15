規模7.2極淺層強震今天上午約8時30分侵襲海地西南部，造成至少227人罹難，另有數百人受傷或失聯。海地總理享利（Ariel Henry）宣布全國進入緊急狀態一個月。

海地民防機構在推特發文表示，「強震罹難者攀升至227人，包括南部158人」，並稱另有數百人受傷或失聯。這起強震的震央位於人口稠密的首都太子港（Port-au-Prince）以西約150公里處，震源深度僅10公里。

居住在震央附近的21歲居民希萊爾（Christella Saint Hilaire）告訴法新社，「很多住宅被摧毀，許多人喪命，有些人送醫救治。現在大家都待在街道上，餘震不斷。」

最初的強震，大部分加勒比海地區都感受到搖晃，根據目擊者張貼在社群媒體的現地影像，海地西南部半島有許多學校和住宅受損。

海地民防機構負責人錢德勒（Jerry Chandler）稍早前告訴記者，搜救作業展開中，已接獲29人死亡通報。

海地總理享利已宣布全國進入緊急狀態為期一個月，並稱部分城鎮幾乎全部被夷平，政府官員正在鄰近震央的沿岸城市萊凱（Les Cayes），協助規劃和協調救援作業。

亨利說：「最重要的工作是盡可能搶救瓦礫堆下的倖存者。我們已知悉當地醫院，尤其是萊凱的醫院擠滿受傷和骨折者。」

他表示，國際紅十字會和受創地區的醫院正在協助照顧傷者，並呼籲海地全民團結一致。

亨利表示：「需求非常巨大。我們必須照顧受傷和骨折者，但也必須提供食物、援助和臨時棲身處所以及心理支援。」

白宮指出，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）於今天早上聽取有關海地強震簡報。拜登已授權立即展開救援作業，並指派美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）負責協調救援事宜。

海地最西端城市熱雷米（Jeremie）市中心受創嚴重，當地主要是一層住宅和建築。鄰近震央的萊凱市也似乎嚴重受創，包括一棟多層樓旅館倒塌。

強震發生後，美國地質調查所（USGS）隨即發布海嘯警報，指稱海地沿岸可能會出現高達3公尺波浪，但不久就解除海嘯警報。

2010年1月，規模7.0強震侵襲海地，導致大部分的太子港和鄰近城市變成一片廢墟，造成超過20萬人罹難和約30萬人受傷，逾150萬人無家可歸。（譯者：劉學源）1100815