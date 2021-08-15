雙北疫苗已見底，預計要到23日才會有新一批疫苗到來，也就是將會有10天的疫苗空窗期。除了疫苗短缺，針對疫苗等政策，東華大學教授施正鋒表示，蔡政府一大堆決策，不是說個人隱私、就是說商業機密，他話鋒一轉喊從野百合到太陽花的這些學生輩真沒用，前民進黨立委郭正亮則補槍說，民進黨從來沒有那麼一言堂。

施正鋒14日在政論節目《新聞大白話》中表示，我們這個政府是遲鈍、或是軟弱，還是欺騙社會？從頭到尾一大堆這種決策等等，不是用個人隱私、就是用商業機密，可以這個樣子嗎？從3+11、高端的兩次審查，再到疫苗，已經濫用到這種程度。

施正鋒舉例表示，美國前總統歐巴馬要推FTA時，因為沒辦法事先授權，通常是事後再回來審查。歐巴馬就說，不然朝野政黨就一起參與談判，甚至有在野黨參加更好，因為這才有討價還價的空間。因此專家學者不能以個人隱私或以專業為由，不敢講話，否則幹嘛去當審查委員？然後以商業機密，迴避國會監督。施正鋒話鋒一轉直言，從野百合到太陽花的這些學生輩真沒用，被總統蔡英文壓到不敢講話，但在陳水扁執政時，即使不是黨員，阿扁還會給你解釋，但現在總統蔡英文卻好像是皇帝一樣。

郭正亮表示，民進黨從來沒有那麼一言堂過。而這些年輕人對疫苗等政策當然有意見，還私下抱怨，若抱怨太大聲，就會送黨中央。郭正亮接著表示，行政院長蘇貞昌今年2月26日在立法院施政報告，公開說505萬莫德納、1000萬劑AZ疫苗，今年第二季會到；蘇院長說錯之後，這種數量問題，就沒有人敢承諾了。