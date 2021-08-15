中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱「3+11」不是破口，遭各界砲轟，民眾黨立委蔡壁如也批是「甩鍋中」「衛福布」，她認為，3+11是台灣社會最黑箱、最令人痛心的一組數字，會繼續追下去，直到真相大白。

針對陳時中先前霸氣誇口要為「3+11」負全責，前幾天卻改口「3+11」不是導致疫情擴散的破口。蔡壁如昨（14）日在臉書痛批，陳時中動動二片嘴皮，就把「破口」責任甩得一乾二淨，原來「負全責」就是「全部不負責」，不如改名叫「甩鍋中」。

蔡壁如表示，從CDC宣布4月15日航空機組員3+11居隔措施上線，至今將近4個月，自5月15日全國疫情進入三級警戒以來，也近100天了，國人始終等不到「3+11」真相；而面對800多位在這波疫情不幸病故的確診者，更需要真相，以安慰亡者之靈，平撫生者之悲。

圖為桃園機場入境旅客在入關前，先拿出手機展示，讓CDC協勤人員核視相關健康聲明檢疫資料。（示意圖／資料照／陳麒全攝）

時至今日，蔡壁如說，我們所知道的「3+11」沒有專業評估、沒有專家背書，決策過程黑箱作業，甚至拿不出會議記錄，連原本誇口要負全責的陳時中也改口甩鍋了，但「3+11」不是從石頭迸出來的政策，而是台灣邊境防疫的重大轉折，國人有權知道它的決策過程，以及拍板這項決策的負責人。

蔡壁如指出，本土疫情5月失守是不爭的事實，質疑大權一把抓的陳時中，何時才能說清楚、講明白「破口」究竟在哪裡？是「3＋11」政策錯誤？還是桃園市政府對諾富特飯店的管理疏失？或者要硬拗，新冠英國變種病毒是從天而降至萬華？

「3+11」是台灣社會最黑箱、最令人心痛的一組數字，蔡壁如認為，蔡英文總統與總指揮官陳時中都沒有逃避的餘地，必須負責任地給全體國人一個交待，但過去這3個多月來，追問「3+11」真相，所得到的回應除了一張黑不見底的衛福「布」，就是陳時中的冷言冷語。