東京奧運的女子現代五項傳出德國女教練Kim Raisner攻擊馬屁股的風波，以及德國女將安妮卡席勒(Annika Schleu)揮鞭的動作，引起PETA（善待動物組織）的高度重視。根據《路透社》報導，PETA上周末致電給國際奧會，請求他們全面廢除奧運馬術項目，停止虐待馬匹的行為！

這次出事的項目並不是馬術(equestrian)，而是現代五項的騎術(riding)，騎術不包含馬術的多項特技，主要是騎馬跑過一段350至450公尺的賽道，其中必須跳躍過12至15個障礙物。爭議的地方在於馬術選手都是使用自己平常熟悉的馬匹出賽，現代五項卻是賽前亂數指派馬匹給選手，才會產生這種馬匹臨場不聽話的問題（現代五項總會宣稱這樣很刺激）。

PETA主席紐克克(Ingrid Newkirk)對國際奧會表示：「當那匹賽馬聖男孩(Saint Boy)拒絕前進之後，德國選手與教練對牠的行為震驚了全世界。雖然教練被處罰，但不足以保護往後的其他馬匹不受侵害。奧運的目的是展現人類體能而不是虐馬，我們希望國際奧會讓馬術永久走入歷史。」

馬術在1900年加入奧運，該屆還有殘忍的射殺活鴿競賽（只比了1屆就廢除），馬術則是流傳至今。顯然一般人還能接受「快馬加鞭」的動作，但在PETA眼裡已經被描述為「震驚世界」的暴行了。此外，這次事件的主角「聖男孩」最後安然無恙，反倒是瑞士選手的公馬Jet Set在馬術項目受傷去世，也被PETA拿來指責馬術的殘酷。

PETA是美國的動物維權組織，雖然出發點良善但行為偏激，曾對毛皮大衣潑漆、阻止愛滋病解藥研究、嘲笑被鯊魚咬傷的漁民、宣傳喝牛奶會導致心智障礙、禁止將動物稱為寵物（應改稱動物夥伴）等各種怪異行徑聞名，還把虐待動物比喻為納粹屠殺猶太人，遭到德國法院判決「冒犯人類尊嚴」。