國內疫情爆發，國人施打疫苗意願提升，但卻苦於疫苗不足，中央流行疫情指揮中心昨日公布第六輪高端施打對象，年輕族群僅限36歲以上民眾，讓不少7、8年級生大嘆「宛如疫苗絕緣體」。台北市副市長蔡炳坤也表示，認為指揮中心「既要瞻前，又要顧後」的困境，早已造成年輕人與長者間的心結，令人憂心。

第六輪公費疫苗預計23日開打，指揮中心昨公布第六輪以接種高端為主，施打對象為65歲以上長者、64至20歲有重大傷病的第九類對象及64歲至36歲民眾，讓不少年輕族群大為失望，本以為打不到國際疫苗，至少有國產疫苗可接種，不少人大嘆「真的是疫苗絕緣體，真的什麼都沒有」。

蔡炳坤昨（14）日深夜於個人臉書表示，為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增，令人憂心。不少年長者從6月15日陸續接種第一劑疫苗，間隔10周後，須趕緊接種第二劑；但年輕人也認為，現在遲遲打不到第一劑疫苗，指揮中心卻一直安排長者的第二劑疫苗，直呼「請給我疫苗，其餘免談！」

蔡炳坤直言，「國內疫苗就是不足」，以台北市來說，疫苗覆蓋率已達50.1%，但第五輪疫苗在13日就已全面接種完畢，待第六輪開打要等10天後，也就是23日才會再度施打，10天的接種空窗期，「實在可惜」。

蔡炳坤說，指揮中心面對「既要瞻前，又要顧後」的困境，甚至造成年輕人與長者搶打疫苗的心結浮上檯面，有限的資源該如何合理分配，正考驗著中央政府，最後他也忍不住嘆「作為第一線與民眾互動的地方政府，壓力日增，備感力不從心。」

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