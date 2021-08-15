關島東方海面的熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，有機會生成為第12號颱風「奧麥斯」，向西前進，預計周六、下周日(21、22日)較靠近台灣，各國預報後期強度分歧大。氣象專家吳德榮也表示，美軍已估計該熱帶低壓為輕度颱風，根據歐洲系集模式模擬，台灣被熱帶低壓中心半徑120公里範圍通過的機率約10%。

氣象局預估，熱帶低壓周二之後有機會增強，周六、下周日較靠近台灣。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，關島東方、威克島西南方的熱帶低壓，今天2時「美軍聯合颱風警報中心」估計為輕度颱風，平均風速每小時35海里，但日本氣象廳與中央氣象局仍認定為熱帶低壓。吳德榮說，大西洋有美國的氣象飛機機隊，負責收集熱帶系統中心及其環境資料，準確預報的條件，遠勝於西北太平洋。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，熱帶低壓路徑大致向西前進，但行經東經145度關島附近時，轉向西北西，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1千公里；最北向日本、最南經過呂宋島，其中也包括台灣。模擬顯示，台灣被熱帶系統中心半徑120公里範圍通過的機率提高至10%，現仍在大幅變動中，顯示目前討論熱帶低壓對台威脅的時機還太早，需再等等。

左圖為最新歐洲系集(ENS)模式，模擬熱帶低壓路徑，大致向西前進，但行經東經145度關島附近時，轉向西北西，路徑開始分歧，南北分散程度已超過1千公里。右圖為台灣被熱帶系統中心半徑120公里範圍，通過機率約10%。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

中央氣象局也表示，熱帶低壓距離台灣還有4300公里，後期強度分歧度很大，不排除有成颱機率，預估周二之後比較有機會增強，周六、下周日(21、22日)較靠近台灣，但強度、路徑還要觀察。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天白天至周五(20日)午後常有強對流發展，局部地區有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等發機率。其中周三、四(18、19日)水氣增多，清晨南台灣有局部短暫陣雨機率。氣溫方面，今天至周五北部、東半部上半天大多晴朗，全台高溫可達35、36度。