一名鐘姓男子在民國82年間租下一家北部店面開店，未料卻染指屋主就讀幼稚園大班的小孫女，5年間連續性侵女童，還逼她拍裸照、甚至恐嚇要連她姐姐也一起下手，女童年幼擔心家人受害，只能以偷鐘男的錢洩憤，未料又遭發現，鐘男竟逼女童寫下「用身體償還20次」繼續犯下獸行，期間至少又性侵26次，高院依加重強制性交罪判鐘男15年徒刑。

根據判決書記載，鐘男於民國82年至87年間向女童的祖父承租店面開設商店，後方及樓上仍由女童祖父使用及居住，女童及其姊妹每天都會隨著父母到其祖父的店面。

未料鐘男於84年間，當時女童僅為幼稚園大班，趁著家人不注意時，將女童帶到店面後方強制猥褻之行為，數日後即開始利用他人不注意之際，將女童帶至店內後方之倉庫內性侵。

除了對女童下手外，鐘男還恐嚇女童，若告知他人，將對其家人不利或也要對其姊姊不利，強行逼女童就範，甚至於85、86年間，趁女童A女之表妹到住處遊玩，鐘男又將又將女童及姐姐，表姊三人帶至倉庫內光衣物，以拍立得相機拍攝3人之裸照，又以此裸照脅迫女童長期就範。

女童因此身心受創，卻不知如何抗拒其侵害，對鐘男心生怨懟，便趁隙多次進入鐘男店內之櫃臺竊取金錢洩憤，某次遭到鐘男撞見女童在櫃檯處，鐘男見有機可乘，又佯稱已在冰箱上面放1台攝影機，且拍下女童竊取之情形，威脅女童在標籤紙背面寫下「我下次不會再偷叔叔的錢，要用身體償還20次」等語後，並以借條、裸照及對女童家人不利、要傷害姊姊等，連續脅迫女童就範，以約一星期2、3次之頻率，長期對女童性侵。

直到87年5月，女童欲向鐘男拿回裸照及紙條，鐘錦昌持續以此威脅女童，從88年4月23日起至A女國小五年級升國小六年級暑假，仍以約每月1次之頻率性侵，共計26次（即從88年5月份起開始計算至90年6月底止），後女童已值發育年齡，鐘男才未繼續侵害。

法院審理後認定，鐘男長期性侵女童，但因民國88年之前的犯行已超過追訴期，只能從88年之後、以每月性侵1次來論罪，高院更一審認定鐘男性侵26次，依加重強制性交罪判鐘15年徒刑。可上訴