東奧過後，大陸推動全民健身計畫也已經開始「動起來」。(新華社)

今年東京奧運會上，大陸獲得38金32銀18銅，共88枚獎牌，不光數字好聽，也創下除了2008年北京奧運會以外的歷史最好成績。東奧過後，大陸推動全民健身計畫也已經開始「動起來」。

近期，大陸國務院印發《全民健身計畫（2021-2025年）》，體育總局在8月10日發布通知，要求各級體育行政部門展開《全民健身實施計畫》研製工作，須在今年底前全部出臺。

《全民健身計畫（2021-2025年）》中明確指出，到2025年，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋；新建或改擴建2000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施；補齊5000個以上鄉鎮（街道）全民健身場地器材，配建一批群眾滑冰場，數位化升級改造1000個以上公共體育場館。

大陸央廣網援引廣州體育學院研究生院院長、上海體育學院博士生導師周良君表示，該《計畫》把體育場地設施的建設擺在重要位置，同時重視體教結合、體旅融合等，為中國體育產業發展帶來新的機遇。

周良君指出，現在的政策是問題導向的，不僅要有場地器材為老百姓提供健身場所，《計畫》同時提及「每千人擁有社會體育指導員2.16名」、「提高指導服務率和科學健身指導服務水準」。

周良君認為，該《計畫》切實回應了提高公共服務水準品質的問題，全民健身已經不再是滿足於「有沒有」，而是已經上升為「好不好」，針對大家日益增加的對於健身的科學指導需求，《計畫》做了精準回應。

該《計畫》另外提出要推進全民健身融合發展，尤其是體教融合、體衛融合和體旅融合。

有專家特別強調體教融合的重要性，教育也要為體育、為運動員再就業可持續性發展提供助力。的確，當前大陸擁有數量龐大的優秀運動員資源，僅就世界冠軍、奧運冠軍便已不勝枚舉。倘若將這些運動員資源引入教育體系，必將成為教育體系中一筆寶貴的財富。

這次《計畫》也明確提出了未來中國體育產業的發展目標，到2025年，帶動全國體育產業總規模達到人民幣5兆元。尤其是在推動體育產業高品質發展上，該《計畫》列舉了優化產業結構、推進體育產業數位化轉型、促進體育資源向優質企業集中、大力發展運動專案產業等。