政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，預計於台灣時間今（15）日午夜自盧森堡起飛，下午3點多抵達台灣。行政院長蘇貞昌指出，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑，不少網友卻留言反映，表示自己連第一劑都打不到。

蘇貞昌昨在臉書表示，原本預計於八月底到貨1000萬劑疫苗的目標不但已提前達標，加上這近25萬劑疫苗，台灣的疫苗到貨量將超過1038萬劑。

他並提到，在周邊國家變種病毒疫情升溫，紛紛採取更嚴格管制措施之際，台灣疫情能夠逐漸趨緩，還能在適度的防疫措施下開放民眾在餐廳用餐、過情人節，要深深感謝所有防疫人員的貢獻，還有民眾的全力配合。

網友在文章下方留言讚「辛苦了政府團隊！」「很拚！很棒！台灣加油！」「最美好的情人節禮物」，希望後續能有更多國際疫苗進來，拚全民接種率，有人則希望能盡快打到第二劑。

不過，另有不少網友表示自己連第一劑都還沒得打，「1038萬劑～我一滴也分不到」「所以到底什麼時候才可以打」「有用嗎？ 一堆人打不到」，也有人酸說「1038萬？院長你忘了算下星期要打的高端了！可以加上去嗎？」「是最近被罵翻了，接近午夜才釋放這消息想要平息點民怨吧」，也有人質疑，「把別人送的也算入政績是不是有點不妥？」