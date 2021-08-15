重大體育賽事順延至2021-2022年集中舉辦帶來結構性機會，可關注安踏體育、李寧等大陸本土運動服飾龍頭。(新華社)

大陸國務院近期發布《全民健身計畫（2021-2025年）》，鼓勵發展運動健身，將帶動2025年大陸體育產業總規模上看5兆人民幣。消息面激勵361度、特步、安踏、李寧等中國運動用品族群近期股價全面大漲，STOXX全球健康瘦身指數同步走高，運動健身也成為時下最夯的投資主題。

根據Global Wellness Economy報告，2023年全球體育產業總規模將超過1.1兆美元，其中，亞太地區因中國、印度等主要國家的帶動，將超越北美成為最大市場，占全球增長的4成。這股由需求帶動的經濟效應、成長推動的巨大商機，將是AI人工智慧等創新技術外，不可忽視的投資機會。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，中國政府近3年積極推動「大健康」產業，包括：加強健身場館的設施、開放公共體育場館、降低收費、補助獎勵等，近期更因為官方嚴打網路遊戲產業，轉而鼓勵全民參與體育活動，健全身心，因此推出全民健身計畫。

去年雖然疫情干擾，中國體育產業成長放緩，但總規模仍達到3兆人民幣，創歷年新高紀錄。在《全民健身計畫》的推動下，預估未來5年將以11％的年複合成長率穩步成長，到2025年總規模上看5兆人民幣。

常李奕翰指出，中國去年定期運動人數約4.4億人，占人口總數3成左右，低於發達國家的45％。不過，隨著人均國民所得突破1萬美元大關，對於非物質生活的要求提高，加上政策的鼓勵，運動健身將漸漸成為新風潮，預計2025年定期運動人數可望超過5億人，並嘉惠全球運動產業。

聚焦大陸體育產業方面，大陸國金證券研究報告預計，2025年大陸體育服飾零售市場規模近人民幣6000億元，2000-2025年的年複合成長率約13.8％，將保持快速增長。

國金證券研究報告指出，短期來看，疫情後大陸居民健康意識增強激發運動需求、重大體育賽事順延至2021-2022年集中舉辦均帶來結構性機會。在2020年低基數基礎上，需求端的爆發有望大幅提升體育服飾企業2021年業績增速，可關注安踏體育、李寧等本土運動服飾龍頭，以及申洲國際、華利集團等上游製造龍頭。