海地14日發生規模7.2大地震。

我國加勒比海友邦海地昨（14）日發生規模7.2大地震，至今已至少造成304人死亡、超過1800人受傷，傷亡人數可能再攀升。雪上加霜的是，熱帶風暴可能在當地時間16日登陸，讓救援行動更為困難，居民感嘆：「這個國家從沒喘息過。」

當地時間14日上午8時30分，海地發生規模7.2強震，震央位在首都太子港（Port-au-Prince）以西150公里處，震源深度僅10公里。海地民防局指出，至今地震已造成304人死亡、超過1800人受傷，還有許多人下落不明。

此外，地震至少摧毀949間民宅、7座教堂、2間飯店及3所學校，另外723間民房、一座監獄、3間醫療機構、7所學校建築受損，所幸當地港口、機場、通訊等主要基礎設施並未傳出重大損壞。

海地14日發生規模7.2大地震，至今已至少造成304人死亡、超過1800人受傷。（圖／美聯社）

美國地質調查所（USGS）警告，許多海地居民可能面臨山崩風險，阻礙交通。民防單位表示，山體滑坡阻礙了鄰近震央的沿岸大城萊凱（Les Cayes）與最西端城市熱雷米（Jeremie）之間的高速公路。

雪上加霜的是，美國之音報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center NHC）預測，熱帶風暴格雷斯（Grace）可能在當地時間16日夜間至17日上午登陸海地，可能讓救援行動更為困難。

海地命運多舛，一個月前才經歷總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺，當地還有饑荒、新冠肺炎問題。

海地近期才從2016年馬修颶風（Hurricane Matthew）帶來的災難中恢復，馬修颶風造成數百人死亡、成千上萬人流離失所。

海地企業家布西科（Marc Alain Boucicault）發布推文感嘆：「這個國家從來沒有喘息過，每一年的管理不善並沒有造成傷害，但是累積的影響卻使我們容易受所有事情影響。」

This country just never finds a break! Each year of mismanagement did not hurt but the cumulative effects made us vulnerable to everything!



Its going to take years to fix things and we have not even started!



So sad! #Haiti #earthquake #south — Marc Alain Boucicault 🇭🇹 (@marcalainb) August 14 2021

海地發生強震，連鄰近的古巴及牙買加都感受到震動，所幸當地沒有傳出傷亡與災情。

814大地震甚至比2010年的地震更強、震源深度更淺，當時地震規模為7，震源深度為13公里，美聯社指出，2010年地震預估造成約30萬人死亡。

截至當地時間14日晚間，海地已經經歷4次5級以上餘震及8次4級餘震，美國地質調查所的地球物理學家卡魯索（Paul Caruso）警告，餘震可能持續數周、甚至數月。