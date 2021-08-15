中央流行疫情指揮中心日前宣布，第六輪公費疫苗將全面施打高端，並於23日起開打，不過高端取得EUA（緊急使用授權），不少人認為政府圖利高端，不過中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組李秉穎卻表示，「圖利廠商本來就是天經地義的事情，疫苗問世後，經濟繁榮獲利的都是國人」；這發言讓藥師林士峰相當傻眼，直呼難道刑法131條「圖利罪」是假的嗎？

李秉穎日前接受廣播節目訪問時指出，台灣的疫苗產業真的是「苦哈哈」，研發若失敗恐面臨倒閉，不僅股票跌停，可能整個醫療產要關閉的窘境，因此國產疫苗是很重要的事。很多人會說政府在圖利廠商，「但圖利廠商本來就是天經地義的事情」，很多重大企業都享有減免稅賦，這與圖利廠商的意思一樣。

這發言讓林士峰相當不以為然，今(15)日發文表示，以政府的力量，透過對重大企業減免稅或是對進口廠商加稅，以扶植國內產業興盛，這個不叫圖利，這個是各國都會有的重點產業發展。但林士峰指出，這次大家對高端疫苗最垢病的，就是高端疫苗從政府採購、廠商製造、政府審核藥證到核准給全民施打的過程，實在充滿了疑點，政治力介入的痕跡深到讓人認為有圖利特定廠商之嫌。

林士峰感嘆，當一個官員跟大家說，圖利廠商是天經地義的事，這是一個怎樣的概念呢？中華民國刑法第131條是不是形同虛設了呢？