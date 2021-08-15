「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)意外加盟洛杉磯湖人，巫師總管薛普德(Tommy Sheppard)後來在記者會上表示，他原本沒有計畫賣掉韋斯布魯克。「這是非常特殊的情況，在選秀（7月30日）的前一天，我們還在交換意見，我與韋斯布魯克談過之後很確定他想留在巫師。」

薛普德說，如果一定要交易韋斯布魯克，對象只能是湖人，因為那是韋斯布魯克的家鄉，他出生於加州大洛杉磯地區的長堤，大學就讀UCLA（加州大學洛杉磯分校）。

顯然薛普德很欣賞韋斯布魯克，「看著他生涯的豐功偉業以及對我們巫師的貢獻（第一季就帶領巫師重返季後賽），我想著只要對巫師也有益處，我一定盡可能幫助他。」

湖人與巫師搭上線並且一拍即合，最後發展成5支球隊參與的大型交易，巫師拿到了庫茲馬(Kyle Kuzma)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)、1支首輪籤，還清出比較寬裕的薪資空間，收穫頗豐。

薛普德說：「如果交易沒成功，韋斯布魯克留在巫師我們也很高興，結果是機會自己找上門，雙方都因此受益，我誠心祝福韋斯布魯克。」相較於幾位和老東家不歡而散的球星，韋斯布魯克與巫師的快樂結局確實比較罕見。