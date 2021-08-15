一名事業有成的水產公司董座，發現妻子與陳姓男子有染，私下委託徵信社調查後，不但發現兩人多次前往汽車旅館床戰，甚至兩人嘿咻後，在車上還曖昧調情提到「我們去下一間」、「我們來體驗下一間，那裡……那裡那個氣氛不夠」、「害我……害人家軟掉」，該名董座聽完後氣得崩潰，認為小王踐踏他的人性尊嚴至極，惡意侵害他的配偶權，因此怒告求償，台中地院判處陳男賠償董座新台幣20萬元。

根據判決書記載，人夫控訴，他與與妻子於96年3 月結婚，陳姓小王與妻子於108 年間因業務往來而認識，陳男明知女方為有配偶之人，仍於109 年1 月31日與女方在臺中市「艾菲爾文化旅店」發生性行為，2 人於車上調情，「我們去下一間」、「我們來體驗下一間，那裡……那裡那個氣氛不夠」、「害我……害人家軟掉」有逾越一般男女交往之曖昧言論。

接著又於109 年2 月14日，陳男與女方在車上有逾越一般男女交往之曖昧言語，109 年3 月3 日與兩人又前往臺中市「伊戀汽車旅館」發生1 次性行為。人夫認為極度不尊重他的婚姻之忠誠及信賴關係，踐踏原告之人性尊嚴至極，陳男行為惡意侵害原告之配偶權，對他身心造成莫大傷害，導致需求助睡眠門診才能入睡。

法官也查出，陳男明知女方已結婚，仍於女方婚姻關係仍存續中發生性行為，且於109 年1 月31日性行為後，仍於2人對話中提及「我們去下一間」、「我們來體驗下一間，那裡……那裡那個氣氛不夠」、「害我……害人家軟掉」、「你喜歡我哪一點？為什麼喜歡我？」，顯已破壞人夫與妻子婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，侵害情節重大。

法官審理後認定，陳男對於前開時、地有與女方為前開對話及性行為均當庭承認，但否認109 年2 月兩人間的曖昧對話構有成侵權行為，還強辯是要與女方檢討是否應停止互動，避免引起她的丈夫不必要之懷疑及紛爭，但法官不予採信，判處陳男賠償女方丈夫新台幣20萬元。