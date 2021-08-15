隨著解封來臨、外出的機會變多，又正值夏季，防曬工作不可少。但防曬不只擦防曬乳，還有許多地方需要注意。

皮膚許多相關的癌症都與曝曬有關，因此防曬不只防變黑，也能防止皮膚癌變。但是光擦防曬乳不夠，因為防曬乳無法完全保護皮膚，所以以下幾點防曬事項必須注意 ：

1.撐傘能遮陽，但這個顏色最好

大太陽底下，許多人會撐傘，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡引用醫學期刊《美國皮膚科醫學期刊 （JAMA Dermatology）》2013年的研究指出，只要撐陽傘，就能遮擋77%～99%的紫外線，是相當有效的防曬方式。

朱柏齡指出，傘的顏色愈深，防UV的效果愈好，一般雨傘可以遮擋77%紫外線，黑傘可以防止90%，若是遮陽的專用傘，抗UV效果更可達99%。雖然深色傘吸熱，傘面本身溫度高，但因為隔絕光線效果佳，傘下的溫度其實並不高，有良好的降溫作用。

《康健》過去也曾實測不同材質傘的抗紫外線效果，發現若是一般材質薄、透光，通常遮蔽率比較差。

當時的全國公正檢驗實驗室經理梁金源解釋，受限於織品本身特性，有些材質即使做了抗紫外線加工，效果也有限。譬如織品密度低、易透光或是布料薄，都容易被紫外線穿透。

皮膚科醫師趙昭明則指出，有些傘會將銀膠做在傘的內層，雖然遮蔽了上方照射下來的紫外線，卻也可能反射地面上的光線，增加曬黑機會，最有效的陽傘應該是內層黑色或深色，外層塗上銀膠，防曬效果更好。

2.即使開車也要防曬

坐在車內，雖然擋風玻璃阻擋了UVB，但UVA仍會射進車內。2010年《美國皮膚科醫學期刊 》調查車內位置對皮膚相關癌症的影響，結果發現，坐在車內左邊罹患皮膚癌的機率大於右邊。所以在車內 （尤其是駕駛）也建議能穿衣物遮蔽皮膚，另外也建議貼能阻擋UVA的隔熱膜或色膜。

3.衣物選擇很重要

除了防曬乳，衣物可說是最重要的防曬用具，西奈山醫學中心 （Mount Sinai Medical Center）皮膚科助理教授威廉絲（Estee Williams）指出，衣物和防曬乳搭配才能達到最好的防曬效果。但衣服可不是隨便穿都有保護效果，根據美國皮膚癌症基金會 （ Skin Cancer Foundation）的建議，除了盡量能覆蓋皮膚，還要注意以下幾點：

‧ 新的衣物，洗過防曬效果會更好：衣物經過洗滌，纖維會緊縮，因此能提供較好的防曬效果。

‧ 顏色愈深或愈亮愈好:深顏色或顏色較明亮的衣物，可以吸收紫外線、避免紫外線直接穿透皮膚。

‧ 購買具有防曬效果的衣物：衣物的防曬係數是UPF，是1996年由澳洲提出的衣物紫外線防護設測試方法標準，總共分為3級，數值愈高表示抗紫外線功能愈強 。

根據經濟部標準檢驗局國家標準（CNS）如下：

Ａ級：UPF 40～50+：紫外線可穿透衣物率＜2.5%

Ｂ級：UPF 25～39：紫外線可穿透衣物率為2.6～4.1%

Ｃ級：UPF 15～24：紫外線可穿透衣物率為4.2～6.7%

一般而言，單純、未經過加工的Ｔ恤的UPF不超過15，但皮膚癌基金會的研究發現，UPF至少要30保護力才夠。因此有些衣物製造業者會在織物中添加一些物質來增加防曬效果。

紡織綜合研究所檢驗組副主任林紀宏指出，防曬衣物主要分兩種，一種是織得較緊密，另一種是加工，有的是織品製成後添加額外的加工劑，能吸收和散射紫外線，但有壽命和洗滌次數的極限；另一種是在一開始抽絲時就加入二氧化鈦或氧化矽，但因為抽絲過程中溫度很高，這些化學物質很容易因為高溫而失效，因此這種技術困難度較高。

雖然國內目前有CNS標準來為這些防曬衣物分類，但林紀宏表示，因為防曬並不是衣物的必要功能，因此目前還沒有規定來規範相關產品。

‧ 較緊密的布料防曬效果好：衣物本身使用的織法密度較高或較厚重的布料，防曬效果較好，例如聚脂纖維、萊卡、尼龍、丹寧布、卡其布、蠶絲、羊毛等等。其他如棉織品、亞麻、嫘縈等防曬效果較差。

想看衣物是否能防曬，只要把衣物放在光底下，如果光能透過衣物，就表示可能織法或布料可能太薄、防曬效果有限。

‧ 寬鬆的衣物比緊身好：寬鬆到合身的衣物防曬效果好。若是太過緊身，衣物會在活動時遭到拉扯，纖維變薄，防曬效果就會下降。

‧ 潮濕程度：如果因為流汗而使衣物潮濕，會降低分散紫外線的能力，且會黏在身上，降低防曬效果。