43歲侯怡君與66歲蕭大陸情纏20年，兩人在5月宣布結婚喜訊，不過小倆口卻接連爆出小三風波，以及蕭大陸舊愛張金鳳上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君的感情糾葛，逼得蕭大陸發2次聲明反駁，讓三人成為話題人物，而昨（14日）是七夕情人節，侯怡君則應景曬出與蕭大陸同框照放閃，引發網議論。

昨天是一年一度的七夕情人節，也是蕭大陸與侯怡君結婚後的首個七夕，侯怡君則應景曬出與蕭大陸同框照放閃，只見侯怡君對著鏡頭露燦笑自拍，手指著以側身入鏡的蕭大陸，侯怡君並高調發文：「有情人快樂去 沒情人去快樂」，頗有宣示主權的意味。

侯怡君臉書全文。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

其實侯怡君與蕭大陸婚後因陸續爆小三風波以及與蕭大陸舊愛張金鳳的感情糾葛，而成為話題人物，針對第三者事件，侯怡君一手捍衛婚姻，事後並在臉書表示自己冷靜了「這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞，我們倆將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生，讓自己快樂才對得起自己」，心情看似已平復。

至於張金鳳直指侯怡君是第三者，蕭大陸已發2次聲明反駁，而侯怡君日前直播時則被網友提到張金鳳，她則直接點名該網友：「走錯地方了」，侯怡君也有感而發：「我想，之後很多事情會非常清楚，沒什麼大不了的，忍一時風平浪靜，不說話不代表默認」，表示她目前就是靜待結果，侯怡君強調：「我不會讓你們失望的，我從以前到現在，我依然是我，沒變過。」