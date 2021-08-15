文／翁筠茜

去年（2020）12月有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，由於學生普遍有睡眠不足的問題，上課會打瞌睡，因此希望能延後上課時間到9點30分，提高學生讀書效率。此提案已有10296人附議，教育部將於8月19日、8月24日舉辦兩場線上公聽會，邀請民眾討論提供意見。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一年討論「延後國高中上課時間」共有22776筆網路聲量，聲量最高峰在2020年12月26日，單日聲量達5646筆。

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，整理出網友支持與反對的論點如下：

有人認為可以補充睡眠、增加學習效率，也有人認為家長接送、補習風氣是問題。

贊成原因1：學生睡眠足夠，提高學習效率

網友認為，現行上課時數過長，導致學生睡眠不足，若減少上課時間，可增加學生的注意力與學習效率，「上課時間這麼長，注意力都渙散了」、「縮短上課時數，效率會更高，也可以學習時間規劃」。贊成原因2：上課時數少，未必減低競爭力

網友指出，美國、歐洲許多國家的學生，上課時數都沒有台灣高，學生仍然具備競爭力，因此不如讓學生多睡一點，「很多國家一天上課時間大概只有台灣的1/2~2/3，競爭力還是不比台灣差」、「我們在學校待的時間明明超久，但是競爭力還是輸那個一天上6小時的」。反對原因1：家長接送成問題

反對的網友則認為，上課時間延後的話，家長接送小孩會產生問題，對於家庭是個困擾，「完全沒想過上班家長9:30如何接送小孩」、「那要家長接送的小孩怎麼辦？」反對原因2：應先討論放學後還要補習的風氣

有網友認為，上課時間延後，並不能達到「讓學生補充睡眠」的本意，因為就算延後上課，但學生放學後還是得到補習班待好幾個小時，與其討論延後上學時間，不如先探討台灣的「補習文化」，「晚到學校結果晚上狂去補習班有啥兩樣」、「改幾點都一樣啦，下課都會逼去補習了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年08月13日至2021年08月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『延後國高中上課時間』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。