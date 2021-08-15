【愛傳媒左化鵬專欄】每當老夫剝食香蕉時，常會想起台灣早年有一位紅透半邊天的歌手包娜娜。香蕉英語唸（Banana），聽起來就像是包娜娜的芳名。

包娜娜出生於民國三十九年，和老夫同庚，我們有一樣的童年，聽她的歌特別有感。她自幼就有唱歌的天份，常參加各項歌唱比賽，十八歲就讀台北實踐家專時，半工半讀，一次在餐廳駐唱，偶然被星探發掘，參加台視群星會，成為台視綜藝節目指定的歌手。

後來，機緣湊巧，演唱連續劇《清宮殘夢》的主題曲，一唱成名，接著又出了多張暢銷唱片，說她是當時歌壇「當紅炸仔雞」一點也不為過。

正當包娜娜紅得發紫，紫得發亮時，卻突然息影，消失在螢光幕前，彷彿人間蒸發。據說，一九七八年她和鄧麗君受邀到星州演唱，小鄧一時興起，充當紅娘，介紹她和新加坡的音樂才子傅春安相識。有緣千里來相會，兩人一見鍾情，不久就相攜步上紅毯。從此，包娜娜洗盡鉛華，洗手作羹湯。

小倆口日子過得安逸。傅春安彈琴，包娜娜伴唱，夫唱婦隨，琴瑟和鳴，如此這般，悠悠忽忽過了十年，直到一九八八年央視春晚節目，世人才再次看到包娜娜的身影。

那晚，她演唱一首《三百六十五里路》，她一開嗓，就讓人驚艷，充滿感情的柔美歌聲，聽得觀眾如醉如痴。可惜，只是曇花一現，在觀眾掌聲中，傅太太又回到新加坡，放下麥克風，拿起鍋碗瓢勺，當家庭主婦去耶。

如今，音樂才子傅春安，已是新加坡運輸、航運界鉅子，經常出資辦慈善音樂會，他和包娜娜的次子傅宇昊（傅英豪），天生一副好嗓子，遺傳了兩人的音樂細胞，曾參加中視「超級星光大道」，和民視「明日之星」選秀節目，目前正在台灣的演藝界發展。

包娜娜擅長抒情歌曲，從出道到退隱，才短短十年間，就留下好歌無數。如：《誰真心愛過我》、《月光像情網》、《熱淚燙傷了我的臉》、《不要離開我》、《臨走的誓言》，令我印象最深刻的是：《長髮為君剪》，這首歌，曾被許多理髮廳和美容院，當作招牌歌。

作者為資深媒體人

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