【愛傳媒葉毓蘭專欄】不管使用什麼交通工具，都會回歸到行人，加上我國預計於2025年將邁入超高齡社會，換言之超過20.1%，470萬的高齡人口，因此，道路人行及無障礙環境格外重要，我在今年4月22日、29日在交通委員會也針對行人環境問題向交通部提出詢質，也在去年預算會期，與鄭天財 Sra Kacaw委員及陳玉珍委員，提出預算提案，強烈要求營建署應重視我國高齡化以及無障礙環境需求，改變過去「以車為主」道路設計觀念，要建造「以人為本」的用路環境，提供方便又安全的友善人行空間。

終於在今年8月11日行政院公報中看到內政部「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文修正草案，回應我們的訴求，重視人本交通的觀念值得肯定，尤其是第五條與第七條修正，要求都市內主要道路、次要道路，以及社區人車出入或至次要道路之聯絡道路都需要設置人行道。

此外第十六條修正則將12公尺以下道路人行道寬度從0.9公尺以上加寬至1.2公尺以上，以足供一輪椅使用者與一名行人雙向通行，保障無障礙通行空間。

但是，本次修正的人行道設置規範只規範未來新增的道路，我認為應該就現有道路限一定期間內都要改善符合規範。另外，要能回歸到人本交通，還要定期檢討「市區道路及附屬工程設計標準」與「公路路線設計規範」。

所以應成立審議委員會，並且至少有二分之一專家學者與民間團體參與。最重要的，行政院需要正視交通安全改革，將交通安全提升至行政院層級，並訂定交通安全根本法。

落實交通安全必須全民持續關注與推動的，這些我也會在之後的法案修正、預算提案及議案提出持續推動，也希望大家能與我們共同持續關注。

作者為立委、前警大教授

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