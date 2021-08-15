從差點丟掉飯碗到帶領球隊奪冠，公鹿總教練布登豪瑟如今確實有猖狂的本錢！布登豪瑟在參加《ESPN》節目中表態，「我想要在接下來的20年期間繼續領軍公鹿，所以我想申請一份為期20年的提前續約。」似乎打算趁機「要脅」公鹿高層趕緊續約。

剛過52歲生日的布登豪瑟，2018年從老鷹跳槽公鹿擔任教頭，3年來拿下162勝65敗戰績，勝率更是聯盟最佳的7成14，卻因2018-19年球季與2019-20年球季分別在東區冠軍賽與東區準決賽止步，讓他一度傳出今年沒奪冠就要走人。

幸好布登豪瑟頂住這些來自外界的失業壓力，帶領公鹿一路殺進總冠軍賽，更以4勝2敗淘汰太陽拿下公鹿闊別50年的總冠軍，如今身價自然從黑變紅，才會膽敢公開半開玩笑要求公鹿高層，自己想要簽下這種誇張的20年續約條件。

除了公鹿老闆拉斯里強調將在近日處理布登豪瑟的續約問題，公鹿總管霍斯特也曾公開放話，「布登豪瑟的續約顯然很重要，他是我們一個不可思議的夥伴。」看來就算沒辦法真的簽下20年續約，公鹿跟布登豪瑟提前續約，只剩時間長短問題。