前不久有網友分享在快時尚網站看到一款高腰破洞牛仔短褲，發文直呼：「別鬧了！真的有人會買嗎...」，原來這件牛仔短褲的後方做了破洞設計，整顆屁股一路「開洞」到大腿，超大「恥」度讓底下網友好奇「這能穿內褲嗎？」「曬黑就好笑了，直接變斑馬」，但也有少數人認為對身材好的人來說，這樣反倒能展現好身材！

shein(圖／JKF提供)

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三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

不過身材要多好，才能駕馭這件破洞牛仔短褲呢？答案就在幾天前三上悠亞的 YouTube 影片之中，在影片中她分享近期購入的平價網拍，甚至一件件換上大展身材，其中最引人注目的就是這條正面看似平平無奇的牛仔褲，穿上後的效果令人害羞，和網上這條破洞牛仔短褲有異曲同工之妙！

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

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三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

不可能有人把這種短褲穿出門的吧！？ 咱們暗黑國民偶像三上悠亞就、可、以！只見牛仔褲後方大破洞，整個屁股蛋外露，一個不小心還有可能走光...看見裡面的小褲褲，但三上似乎非常滿意這件商品，大力讚賞這個小心機非常性感，穿起來的造型感也很強烈。

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

三上悠亞 YouTube(圖／JKF提供)

整支影片的爆點不僅有牛仔短褲，三上還試穿到了幾件看似款式正常，但實際穿上因為她豐滿的身材，顯得布料十分貼身，試衣畫面只能用「真香」來形容，除了開箱服飾系列她還加碼「泳裝」分享，一連換上多套充滿夏日風情的比基尼，甚至在鏡頭前大方展露蜜桃臀，讓人無法認真聽她的解說XD 如果好奇她還換上哪些勁爆泳裝，趕緊前往三上悠亞的 YouTube 頻道吧！

(本文由 JKF 提供)