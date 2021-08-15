國民黨青年部12日舉辦「網紅青年營」，台北市議員羅智強今（15）日在臉書指出，青年營遭民進黨「臥底」，爆料營隊有多爛，並抹黑講師都是「老屁股」，他反問，難道民進黨辦的營隊沒找過謝長廷、蘇貞昌、蔡英文當講師嗎？並痛批民進黨是個噁心不入流的集團。

羅智強首先提到，可曾看過民進黨辦的青年營隊，曾有國民黨的「臥底」去滲透潛伏，然後出來「爆料」這個營隊有多爛？但綠營卻派出臥底，抹黑別人的營隊講師都是「老屁股」，他不禁想問，民進黨辦的營隊沒找過謝長廷、蘇貞昌、蔡英文當講師？他們就不是「老屁股」嗎？

羅智強說，綠營先來弄出一個匿名的「臥底」，其實也不知道真有還是假有，而這個臥底先以「潛伏」進到國民黨的青年營隊為榮，然後攻撃抹黑，爆料譏笑講師全是老屁股、上課內容多麼爛；至於民進黨青年部，則先是在營隊開辦前就帶風攻撃國民黨辦的青年營隊，待臥底登場後，綠營的黨工、綠媒再接力攻撃，好一個無縫接軌的一條龍。

國民黨青年部12日舉辦「網紅青年營」。（趙婉淳攝）

不過，羅智強也說，民進黨以為這樣可以抹黑國民黨好像連個青年營隊都辦不好，渾然不覺這是一個多麼噁心扭曲、不入流的操作模式，最好笑的是，國民黨辦的「網紅青年營」所有課程，不但在國民黨青年部粉專同步直播，還供訊媒體直播，換言之，綠營的這位「腦洞開很大、羞恥心沒有」的臥底，只要在網路上就可以看到營隊的內容，根本不用真的到現場當個見不得光的臥底。

以民進黨的秘書長林錫耀過去可以臉不紅氣不喘的說「民進黨沒有網軍」，羅智強認為，那種笑崩大家肚子的厚顏說謊慣性，說真的，要嘛這位臥底根本做白工，要嘛可能從頭到尾這位「臥底」就不存在，只不過是另一個1450窩縮在電腦前「拿錢辦事」，否則不會看到民進黨青年部前腳才發出攻撃訊號，這位臥底後腳就開始抹黑國民黨營隊。