保持校舍屋頂良好防水隔熱是校園維護工程極為重要的項目，教育部國教署106年起推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，依急迫優先順序協助學校改善，目前已有1777校受惠。該計畫110年度持續推動，將協助更多國中小學營造安全舒適的學習環境。

台灣水氣豐沛，每年夏季梅雨季及颱風季的強降雨，對建築物的防水防漏充滿嚴峻考驗。長期下來，產生因滲漏造成的室內牆面產生壁癌、建物線路損壞等，以及影響建築物結構的安全問題。因此校舍屋頂在防水隔熱功能的修繕、保養或清潔維護等工程至為重要。

教育部國教署辦理「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，每年編列5到8億經費補助相關整修經費進行屋頂設施改善工程，藉由教育資源與經費挹注，有效改善校園學習環境。

以有120多年歷史的苗栗縣建功國小為例，就針對金華樓屋頂上方樓板及管線整理，進行全面防水隔熱改善，解決金華樓圖書室多處滲水問題，加強隔熱效果，提高校舍建築物的耐用年限；另外，頂樓空間長期的雜亂物品堆置，在屋頂整修時一併清除，使得頂樓空間明亮又乾淨，營造出更舒適的教學環境空間。

在設計過程中，學校多次與建築師詳盡討論師生對校舍屋頂防水隔熱的需求，並提出建議：如斜屋頂，採用不鏽鋼板加上發泡材施作工法，並將屋簷延伸至女兒牆外，以利雨水直接排出。

或在原浪板上以Z型鋼為間隔加上一層新浪板，增加隔熱效果；平屋頂方面則使用輕質混凝土加上防水材料，調整屋頂洩水坡度以利排水，更能減輕屋頂荷重同時達到隔熱效果。另也使用防水層加上隔熱磚，以延長防水層壽命、降低室內溫度。

教育部國教署表示，會持續推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，讓校舍屋頂得以大變身，不僅達隔熱防水節能效果，更可營造涼爽、舒適及優質學習環境的校園。